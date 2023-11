Divulgação O ator relembrou seus trabalhos na Globo e revelou detalhes de sua futuro profissional

O ator Danto Mello anunciou sua saída da Globo em abril de 2022 e precisou lidar com diversas frustrações, inclusive ao acreditar que ficaria na emissora até o fim de sua carreira. A coluna entrevistou o ator no evento da terceira temporada da série Inexplicável América Latina, do History, e traz todas as informações com exclusividade.

A terceira temporada de Inexplicável América Latina estreou no canal History e investiga acontecimentos misteriosos do Brasil e da América Latina, como a maldição do Edifício Joelma. E Danton Mello está à frente da série onde cientistas e especialistas analisam esses mistérios.

"A expectativa agora é enorme (...) Eu sou fã do canal já há muitos anos, e fiquei muito feliz com esse convite, com essa possibilidade de apresentar um programa desse tamanho, né? Então assim são muitas histórias legais, fascinantes e intrigantes. É isso, histórias inexplicáveis", explicou.

Em relação aos próximos trabalhos, o artista esclareceu que nunca planejou sua vida profissional e que a carreira internacional ainda não é seu sonho: "A minha vida profissional, eu nunca planejei né? Eu comecei a trabalhar muito cedo e os trabalhos foram acontecendo. Eu tive o prazer, tive a honra de fazer parte de grandes projetos".

"Meu plano é contar história enquanto eu estiver vivo. É seguir fazendo isso que amo tanto (..) Eu olho pra trás assim, eu tenho muito orgulho da minha carreira. Então assim eu não planejo muito e eu não penso em carreira internacional assim. Sei que hoje está muito mais fácil por conta das plataformas de streaming, né? Então assim eu não penso assim ‘ah, quero trabalhar lá fora’, mas se um dia, alguém lá de fora assistir algum trabalho meu feito aqui, contando uma história minha brasileira se interessar ao meu trabalho, me convidar, maravilha, eu vou pensar".

O ator relembrou sua passagem pela Globo, onde permaneceu por 36 anos. "Eu cresci fazendo novela. Eu gosto muito de fazer novela. É um trabalho muito exaustivo, muito mesmo", admitiu.

"Eu confesso que eu achei que eu fosse morrer na Globo. O ano retrasado que eu deixei a Globo. Eu fiquei um pouco ansioso, já fiquei um pouco preocupado, né? Porque todo artista quer transformar as pessoas, quer contar as suas histórias, mas todo artista recebe conta, né? Tem conta pagar", disse,

"Eu tive o privilégio de passar muitos anos na minha vida contratado. Tive medo, mas me joguei. E confesso que hoje eu sou muito, muito feliz. E assim eu saí dali fazendo um trabalho atrás do outro. Eu não parei. Eu acho que o trabalho mais hoje do que quando eu estava [na Globo]. Se eu tivesse contratado ano passado, eu teria que declinar desse convite maravilhoso de apresentar esse programa incrível que é Inexplicável América Latina, então é muito bacana de estar livre realmente, de poder escolher assim", esclareceu.

Por fim, Danton comentou sobre possíveis produções ao lado de seu irmão Selton Mello. "A gente sempre teve essa vontade. A gente fez teatro junto. E sempre alimentou essa vontade, mas cada um seguiu por um caminho trabalhando muito", afirmou.

O ator recordou sua participação no Sessão de Terapia, do Globoplay, comandado por Selton. "Aquele programa foi tão incrível e potente. Aquele episódio é tão bonito, é tão incrível e como a temática é linda, né? (...) A gente ao longo desses anos, ao longo dessas décadas, já recebeu muitos convites a cinema para teatro. Só nunca tinha vindo para a televisão. Então assim eu fico até pensando assim, se o Sessão tiver uma continuação, se valeria ter minha participação nessa nova temporada, que assim acho que nenhum episódio vai ser tão potente como aquele encontro dos irmãos naquele momento", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko