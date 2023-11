Reprodução/Divulgação Noah Schnapp, intérprete de Will Byers, virou alvo de críticas após debochar da guerra de Israel contra o Hamas

Noah Schnapp, intérprete de Will Byers na série Stranger Things, se tornou alvo de críticas nas web após aparecer zombando da guerra de Isarel contra Hamas em vídeos ao lado dos amigos. O fato ocorreu após o astro curtir publicações que debocham de mulçumanos e apoiadores da Palestina, atitude esta que gerou uma grande repercussão negativa.

No vídeo em questão, publicado no Instagram, Schnapp aparece rindo enquanto está rodeado por pessoas que usavam adesivos com a frase "sionismo é sexy". O sionismo é um movimento político que defende a restauração de um Estado judeu independente, principalmente com relação à manutenção de Israel.

Na ocasião, o ator estava em uma cafeteria com os amigos, e um deles também segurava um adesivo que afirmava "Hamas é o ISIS [Estado Islâmico]". Diante da posição política já manifestada por Noah anteriormente, internautas interpretaram a conduta como um grave deboche. Confira:

Grande parte das críticas se refere à frase do sionismo. Internautas analisam o sionismo de Israel como uma prática colonizadora e racista, e apontam que o Estado tem cometido uma espécie de genocídio contra o povo palestino a partir dos bombardeios na Faixa de Gaza.





"Eu sei que quando Stranger Things acabar, ele vai estar sem emprego e ninguém vai querer chamá-lo para nada mais", declarou Zach Choi no X, o antigo Twitter. "Minha vida era muito melhor quando eu não sabia as m*rdas que o Noah acredita e propaga por aí", escreveu Bruna Tini.

Muitos internautas acreditam que Noah Schnapp, que é judeu, esteja apoiando os ataques à Faixa de Gaza. Embora tenha dito que o Hamas "não representa o povo palestino", ele também afirmou que "ou você apoia Israel ou apoia o terrorismo". "Não deveria ser uma escolha difícil. Você devia se envergonhar", acrescentou.

Alguns internautas propõem um boicote à série da Netflix, enquanto outros sugeriram até fazer uma vaquinha para quem tiver a coragem de vaiá-lo em público ou atirar tomates no ator. "Tomate não, tem que jogar m*rda mesmo nesse aí", escreveu uma usuária.



* Texto de Lívia Carvalho



Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho