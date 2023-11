Reprodução/Instagram O ator contou sobre seu diagnóstico e comoveu seus fãs

Barton Cowperthwaite foi diagnosticado com câncer no cérebro e precisará passar por uma cirurgia. O ator ficou conhecido por interpretar Oren Lennox, na série O Preço da Perfeição (2020), da Netflix. O tumor está em estágio dois e com "tamanho considerável", segundo o próprio artista.

"Ontem fui diagnosticado com pelo menos um glioma de estágio 2. É um tumor cerebral de tamanho considerável. As células do tumor se originam no cérebro e não se espalham para qualquer outra parte do corpo", contou.

"Até agora, os médicos estão confiantes de que conseguirão remover a maior parte do tumor e que, após uma operação bem-sucedida e reabilitação, estarei funcionando como meu eu de sempre", explicou.

"Farei o meu melhor para me abrir sobre minha jornada por aqui (...) Estou planejando me recuperar completamente e ser melhor do que minha antiga glória. Por favor, sintam-se à vontade para entrar em contato, e farei o máximo de pessoas que puder", completou.





Após compartilhar a notícia em suas redes sociais e receber o carinho de seus seguidores, Barton explicou que abriria uma conta no GOFunderMe, uma plataforma para arrecadação de dinheiro.

"Oi pessoal! Minha família e eu decidimos iniciar um GoFundMe para ajudar com as despesas da minha cirurgia cerebral e recuperação. Qualquer contribuição é imensamente apreciada e irá para despesas médicas, despesas de vida e apoio à minha família", disse.

"Compartilharei o link em uma história, e seu apoio na divulgação da palavra significaria muito. Obrigado a todos por seu amor e apoio. As atualizações serão compartilhadas aqui e através do GoFundMe. Amo todos vocês!", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko