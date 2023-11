Paramount+ Organzza e Hellena Malditta voltam a se aproximar às vésperas da final de Drag Race Brasil

Após promoverem um verdadeiro barraco virtual, com trocas de acusações mútuas, Organzza e Hellena Malditta baixaram a guarda e se reaproximaram às vésperas da final do Drag Race Brasil. As duas concorrem à coroa da primeira temporada do reality show e ontem (13) estiveram ao vivo no De Frente com Blogueirinha. E como estivemos na plateia do programa e circulamos pelos bastidores, vimos de perto que o clima agora é de paz.







Antes mesmo da entrevista começar, circulamos pelos bastidores da Dia Estúdio, onde o talk show fenômeno da web é gravado. E vimos as duas drags, juntamente com Betina Polaroid, dividindo a mesma sala, que foi adaptada como camarim para receber as queens. Embora o espaço estivesse cheio de produtores e assessores, o clima era de paz.

Já no estúdio, durante as entrevistas, Hellena não citou o nome de Organzza em nenhum momento, mas deixou explícito que não tem mantido contato frequente com nenhuma das queens da edição, alegando falta de tempo e excesso de trabalho.



Organzza, por sua vez, citou o nome de Naza como uma das competidoras da qual se aproximou após o fim das gravações, e surpreendeu ao citar também o nome de Hellena. Na entrevista, pareceu que havia algo no ar, uma ponta solta, mas os bastidores foram outros.

No encerramento do bate-papo, as três estiveram juntas no palco de Blogueirinha e as rivais deram as mãos e se abraçaram. Parece que este contato físico mudou algo no clima de shades e indiretas que rolaram ao longo da entrevista.

Quando as câmeras desligaram, Organzza e Hellena interagiram bastante, com direito a alguns contatos físicos e muito sorriso no rosto. Elas tiraram fotos juntas, conversaram sozinhas e não promoveram nenhuma situação de climão.

A coluna apurou que as duas entenderam que o barraco foi prejudicial para a reputação do reality show --que em nenhum momento incitou ou estimulou a treta das duas--, e de suas próprias imagens, e decidiram "hastear a bandeira branca". A confusão toda se deu exclusivamente por fãs das duas drag queens e tomaram uma proporção que transbordou os limites da competição.

Assim que acabou a gravação, cada uma se uniu a seu assessor pessoal e foram embora em carros separados.