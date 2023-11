Reprodução/Youtube Ana Hickmannv em seu canal do YouTube; apresentadora foi vítima de violência doméstica





A coluna acaba de receber informações de última hora sobre a decisão de Ana Hickmann de entrar ao vivo nesta segunda-feira (13) para apresentar o Hoje em Dia. Ela foi à emissora bem cedo para cumprir com uma agenda de gravação de ações de merchandising e aproveitou para dizer que está apta para trabalhar, e inclusive fez algumas exigências para tratar da violência doméstica sofrida no último sábado (11).







A apresentadora avisou sua chefia de que está bem para falar sobre o caso, mas não quer nenhum tipo de sensacionalismo. Em seu texto, ela não fará nenhum desabafo acalorado contra o marido, Alexandre Correa, que a machucou de propósito e a ameaçou em sua própria residência, em Itu (SP).

O momento escolhido para Ana dar seu depoimento foi o final do programa. Ela dará uma breve explicação e dirá que está bem. Enquanto estiver falando sobre o caso, a apresentadora pediu para que não fosse colocada nenhuma trilha sonora que possa induzir à emoção ou clima de suspense.

A iluminação do estúdio também não sofrerá alterações para incitar qualquer alteração no clima da notícia. E quando terminar seu discurso, o programa será encerrado da mesma maneira como ocorre diariamente.

Fontes ouvidas pela coluna relataram que Ana, apesar do trauma, está com um bom semblante nos bastidores da emissora. Ela tem sido ainda mais blindada nos bastidores para evitar os olhares curiosos dos funcionários e até mesmo interações desnecessárias, que possam atrapalhar sua concentração ou fazê-la se desestabilizar antes do programa.

Ana tem agido com cautela neste momento porque há muitas coisas envolvidas. Além de um casamento de 25 anos, Alexandre é seu empresário e sócio em todas as empresas e marcas que estão em seu nome. Qualquer passo em falso pode prejudicá-la em um eventual processo de divórcio.

Entenda a situação

Ana Hickamnn rompeu o silêncio e emitiu uma nota à imprensa, na qual admitiu ter protagonizado uma briga com seu marido, o empresário Alexandre Correa, na tarde de sábado (11) e precisou pedir socorro à Polícia Militar na cidade de Itu (SP), onde o casal vive em uma mansão. No boletim de ocorrência, consta que ela foi pressionada contra a parede, teve o braço machucado e ainda foi ameaçada.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela apresentadora do Hoje em Dia, da Record, publicado em primeira mão pelo portal g1, ela sofreu lesão corporal e violência doméstica, e por conta da agressão foi necessário passar por atendimento médico e colocar tipoia em um dos braços.

Segundo o documento, a Polícia foi acionada para ir à mansão de Ana na tarde de sábado, e ela explicou com detalhes a agressão sofrida pelo marido. Por volta das 15h30, a apresentadora relatou que estava na cozinha de sua casa com Alexandre e com o filho, de 10 anos, e os dois iniciaram uma discussão acalorada. O menino, assustado, até saiu do ambiente.

O Boletim de Ocorrência diz que Alexandre pressionou Ana contra a parede e ameaçou a dar cabeçadas nela. Mas a apresentadora conseguiu se desviar do marido e ir até a área externa da casa para pegar seu celular e acionar a Polícia. Neste momento, ele fechou rapidamente uma porta de correr, que pressionou e machucou o braço dela.