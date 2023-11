Reprodução/Instagram Ana Hickmann e o marido, Alexandre Correa: apresentadora teria sido agredida pelo empresário





Ana Hickamnn rompeu o silêncio e emitiu uma nota à imprensa, na qual admitiu ter protagonizado uma briga com seu marido, o empresário Alexandre Correa, na noite de sábado (11) e precisou pedir socorro à Polícia Militar na cidade de Itu (SP), onde o casal vive em uma mansão. No boletim de ocorrência, consta que ela foi pressionada contra a parede, teve o braço machucado e ainda foi ameaçada.





"Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", disse em nota.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela apresentadora do Hoje em Dia, da Record, publicado em primeira mão pelo portal g1, ela sofreu lesão corporal e violência doméstica, e por conta da agressão foi necessário passar por atendimento médico e colocar tipoia em um dos braços.

Segundo o documento, a Polícia foi acionada para ir à mansão de Ana na tarde de sábado, e ela explicou com detalhes a agressão sofrida pelo marido. Por volta das 15h30, a apresentadora relatou que estava na cozinha de sua casa com Alexandre e com o filho, de 10 anos, e os dois iniciaram uma discussão acalorada. O menino, assustado, até saiu do ambiente.

O Boletim de Ocorrência diz que Alexandre pressionou Ana contra a parede e ameaçou a dar cabeçadas nela. Mas a apresentadora conseguiu se desviar do marido e ir até a área externa da casa para pegar seu celular e acionar a Polícia. Neste momento, ele fechou rapidamente uma porta de correr, que pressionou e machucou o braço dela.

Quando a Polícia foi acionada a comparecer ao local das agressões, Alexandre não foi encontrado em casa. De acordo com as informações divulgadas até o momento, Ana foi sozinha à Santa Casa de Itu, onde recebeu atendimento médico e saiu com um dos braços imobilizados. Na sequência, foi escoltada pela Polícia até a delegacia, prestou seu depoimento e optou por não pedir medida protetiva contra o empresário.

Em entrevista ao portal Leo Dias, Alexandre se fez de desentendido e inventou que nada havia acontecido entre ele e sua mulher. "Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí, acho que não devem estar tratando da mesma pessoa", disse.

Já à colunista Fábia Oliveira, ele negou as agressões e também frisou que os vizinhos jamais conseguiriam ver algo em sua casa, pois não há como vazar ruídos para outras propriedades. "Isso é uma mentira! E se esse absurdo fosse verdade, os vizinhos não teriam como saber. A minha casa é hermeticamente fechada e tenho como vizinho um terreno baldio".