Reprodução/Instagram Filho de Lula resgata foto de Alexandre Correa ao lado de Jair Bolsonaro





Luis Claudio Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, usou suas redes sociais para expor Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, ao lado do inelegível Jair Bolsonaro, e aproveitou para insinuar que a agressividade do empresário estaria relacionada à sua visão política. Na foto, o homem acusado de agredir a apresentadora aparece manifestando seu apoio ao ex-presidente.







"Não salva um...", escreveu ele na legenda da foto em que Alexandre aparece ao lado de Bolsonaro. O filho de Lula ainda aproveitou para registrar outras frases proferidas pelo marido da apresentadora em mais publicações em seus Stories do Instagram.

"Até agora eu não tinha declarado o meu voto. Meu voto vai para o Bolsonaro e você aí vote nele também", diz o recorte da frase que teria sido dita por Alexandre em um vídeo que ele teria publicado nas redes sociais.

Em outro Story, o filho de Lula expõe a visão machista e agressiva de Alexandre com outras mulheres da política, como Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), e Maria do Rosário, deputada federal.

"Avisem a Gleisi e a Maria do Rosário que se sobrevoarem Brasília de vassoura, serão abatidas", escreveu o empresário, sugerindo a morte das políticas e também as comparando a bruxas. Veja as publicações:

Reprodução/Instagram Alexandre Correa declarou seu apoio e admiração a Jair Bolsonaro





Entenda a situação

Ana Hickamnn rompeu o silêncio e emitiu uma nota à imprensa, na qual admitiu ter protagonizado uma briga com seu marido, o empresário Alexandre Correa, na noite de sábado (11) e precisou pedir socorro à Polícia Militar na cidade de Itu (SP), onde o casal vive em uma mansão. No boletim de ocorrência, consta que ela foi pressionada contra a parede, teve o braço machucado e ainda foi ameaçada.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela apresentadora do Hoje em Dia, da Record, publicado em primeira mão pelo portal g1, ela sofreu lesão corporal e violência doméstica, e por conta da agressão foi necessário passar por atendimento médico e colocar tipoia em um dos braços.

Segundo o documento, a Polícia foi acionada para ir à mansão de Ana na tarde de sábado, e ela explicou com detalhes a agressão sofrida pelo marido. Por volta das 15h30, a apresentadora relatou que estava na cozinha de sua casa com Alexandre e com o filho, de 10 anos, e os dois iniciaram uma discussão acalorada. O menino, assustado, até saiu do ambiente.

O Boletim de Ocorrência diz que Alexandre pressionou Ana contra a parede e ameaçou a dar cabeçadas nela. Mas a apresentadora conseguiu se desviar do marido e ir até a área externa da casa para pegar seu celular e acionar a Polícia. Neste momento, ele fechou rapidamente uma porta de correr, que pressionou e machucou o braço dela.