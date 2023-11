Reprodução/Instagram Telejornais da Record ignoram escândalo de Alexandre Correa e Ana Hickmann





A violência doméstica sofrida por Ana Hickmann foi um escândalo que dominou o noticiário neste domingo (12), com direito a reportagem até no Fantástico, da Globo. Mas a Record, até agora, tem feito um "voto de silêncio" e não explorou o caso em nenhum de seus telejornais até o momento. O motivo? Ordens da direção de Jornalismo.







A decisão da emissora é uma medida de cautela em relação à imagem da apresentadora do Hoje em Dia, que no último sábado (11) acionou a Polícia Militar em sua casa, em Itu (SP), após ser agredida por Alexandre Correa na frente do próprio filho, de 10 anos de idade. O tema só será abordado caso ela se sinta à vontade.

A coluna apurou que a situação é recorrente no Jornalismo da Record. Todas as vezes que algum funcionário da casa se envolve em algum escândalo midiático, a ordem inicial é não usar as plataformas da emissora para explorar a situação, principalmente quando o funcionário é vítima do caso. É uma política da casa não noticiar a vida pessoal de seu elenco.

Ana foi procurada por seus superiores, que quiseram saber dela se havia vontade de falar sobre o caso em algum dos programas da emissora, mas a apresentadora optou por se manter em silêncio por enquanto.

Para reforçar essa tese, basta lembrar o caso de Silvye Alves, ex-apresentadora do Cidade Alerta de Goiás, que foi espancada pelo ex-namorado em junho de 2021 e ficou com o rosto desfigurado. O caso foi proibido de ser explorado pelos noticiários da casa.

O espancamento sofrido por Ana em sua residência promovido pelo marido, Alexandre Correa, foi ignorado no Domingo Espetacular de ontem. A revista eletrônica sempre explora a vida dos famosos com reportagens de profundidade, todas elas carregadas de drama. No último domingo (12), não fugiu à regra: mergulhou de cabeça no assalto à casa dos pais de Bruna Biancardi, noiva de Neymar Jr. Mas Ana Hickmann em momento algum foi citada.

Hoje (13), a ordem repetiu. Nas primeiras edições do Balanço Geral e do Fala Brasil, a violência doméstica sofrida pela apresentadora do Hoje em Dia foi solenemente ignorada pelo Jornalismo.

No lugar, optaram por exibir outros crimes que aconteceram no Brasil, como pessoas sendo pisoteadas em uma loja que estava com produtos em promoção, assaltos na Zona Leste de São Paulo, assassinatos de criminosos e o calorão que atingiu a cidade no fim de semana.

Em contrapartida, o Fantástico, da Globo, explorou o caso com rigor. Foi à delegacia em que Ana Hickmann prestou queixa contra o marido e relatou todos os detalhes que constavam no Boletim de Ocorrência, no qual a apresentadora falou tudo o que aconteceu no momento em que foi agredida por Correa na frente do filho do casal.