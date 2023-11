Reprodução/Youtube A bailarina revelou detalhes de seu tumor no timo

Carla Prata contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, mais detalhes de quando recebeu o diagnóstico de miastenia gravis, logo após a descoberta de um tumor no timo, com 18,5 cm.

O tumor, localizado na região central do peito, entre os pulmões e à frente do coração, tornou-se um problema ainda maior após a ex-bailarina de Faustão perceber que sua pálpebra estava caída e ser encaminhada para uma neurologista, que assim reconheceu seu diagnóstico.

"Eu operei o coração em março de 2016, mas só em janeiro de 2017 constatei que tinha essa doença. Não é falada. Ninguém entende, nem médico. É miastenia gravis. A pior parte da doença eu já passei. Já fiquei na cama, sem conseguir me levantar e com fraqueza. Já fiquei com o olho fechado. Teve um belo dia que eu acordei e meu olho não abria", contou.

"Já tive um tumor na tireoide, que tem a ver com a miastenia gravis também. Tive o tumor no timo, que tinha 18,5 cm. Era grande. A minha sorte é que meu médico é muito bom", disse.

O caso de Carla Prata era tão diferente, principalmente pelo tumor estar tão próximo do coração, que seu médico contou com a ajuda de outros profissionais.

Eu já tinha uma rotina de vida saudável, sem saber da minha doença. Eu operei em março de 2016, nenhum médico falou que eu tinha de fato (...) É uma doença flutuante, um dia tô bem, outro não tô. Graças a Deus, depois que operei o timo tive pouquíssimas características. Quando eu vejo que eu tô cansada, eu paro. (...) Eu tomo muito suplemento", ressaltou.

*Texto de Júlia Wasko

