A marca de cosméticos Belletonn informou, na noite de quarta-feira (8), que suspendeu sua parceria com a influenciadora Graciele Lacerda em meio à briga envolvendo a noiva de Zezé Di Camargo e parte da família do sertanejo. A decisão vem após a nora do cantor, Amabylle Eiroa relatar que descobriu que uma pessoa de sua convivência criou um perfil falso no Instagram para difamá-la para os familiares.

Internautas, portanto, suspeitaram de que a responsável por trás do pefil é a atual mulher do cantor, Graciele Lacerda, nome que a moça passou cogitar com base em comentários deixados no post.

O anúncio da marca de cosmésticos constou: "Nota oficial. A Belletonn Brazilian Cosmetics vem por meio desta Nota Oficial comunicar que seguimos comprometidos com a qualidade de nossos produtos e proporcionando o encantamento às nossas clientes, prezando sempre por nossos valores e transmitindo-os com transparência", começava o comunicado.

A empresa disse ainda que suspendeu a linha de produtos que tinha em parceria com Graciele. "Comunicamos que, nesse momento, a Belletonn encerrou a parceria com a influenciadora Graciele Lacerda, bem como suspendeu a linha de produtos assinada por ela. Claus Cleber Suavi, fundador e diretor", declarou o documento.



Amabylle acusa Graciele ainda de usar um perfil falso para atacar a família de Zezé, incluindo as enteadas, Wanessa Camargo e Camila Camargo, também filhas do sertanejo com Zilu Godói.

O desentendimento entre elas causou, inclusive, o rompimento de pai e filho, que encerraram a parceria profissional.

Lívia Carvalho

