Aquele clima de guerra que se arrastou por mais de duas décadas entre Belo e Denilson definitivamente chegou ao fim. Tanto que o cantor quer o ex-jogador no palco da turnê comemorativa de 30 anos do Soweto para ajudar na percussão. O grupo de pagode, que gerou toda a confusão jurídica entre os dois, fará uma sequência de shows em 2024, e o reencontro dos ex-rivais pode selar de vez a paz.







Na coletiva de imprensa do grupo, realizada na noite de ontem (8), em São Paulo, Belo explicou que o fim da batalha jurídica com Denilson não tem relação com a viabilização da turnê comemorativa do grupo. A dívida havia ultrapassado a quantia de R$ 7 milhões, justamente porque o cantor decidiu deixar o grupo no ano 2000 para seguir carreira solo, prejudicando as negociações comerciais e vendas de shows que haviam sido feitas na época. O apresentador da Band processou o vocalista por quebra de contrato, venceu a batalha na Justiça e passou a cobrá-lo publicamente.

"O Denilson foi o último empresário da minha gestão [no Soweto]. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Estamos celebrando a vida. O Soweto merece esse respeito, essa volta de estar aqui fazendo essa boa música. Não tem nem por que a gente não estar comemorando estes 30 anos. E que legal que a gente vai até poder trazer o Denilson para tocar um tantã com a gente", brincou ele.



Como o comentário foi feito em tom de humor, este colunista que vos escreve pressionou Belo para saber se de fato havia sido feito um convite formal, e ele aproveitou para decretar que nunca houve inimizade com Denilson, e que os desentendimentos entre eles se restringiam à esfera jurídica.



"Eu nunca fui inimigo do Denilson, a gente nunca teve inimizade. Nosso problema era jurídico, foi resolvido. E a amizade, o carinho, o amor e o respeito sempre vão continuar. E por que ele não pode estar aqui? Comercialmente não tem a ver, não é essa questão. Mas como fã, como todos nós também somos dele, e como ele é fã do Soweto e do Belo, e com certeza. Por que ele não pode estar aqui? Pode sim!", esclareceu.

Mudança de visual

Para seguir a turnê do Soweto, Belo mudou o visual e voltou a descolorir o cabelo, adotando um tom que foi apelidado nos anos 1990 de "loiro pivete" --e que foi sua marca registrada à frente do Soweto. E ele explicou o motivo de resgatar esse look.



"Tem que voltar, né? Se a gente vai fazer uma entrega, tem que ser verdadeira em todos os sentidos. Até pensei em tirar a barba, mas calma... Mas eu acho que o cabelo é uma marca", explicou.

O visual loiro platinado, no entanto, foi um "presente" que recebeu de outro artista, que decidiu radicalizar e mudar o cabelo. "Em 1995 ou 1996, o Chrigor, do Exaltasamba, que era do mesmo escritório que o nosso, decidiu ficar com o cabelo vermelho e passou o bastão para mim do loiro platinado", lembrou.

"Então a gente está voltando para comemorar os 30 anos, nada melhor que voltar com a formação original em todos os sentidos. Acho que agora estou um pouco mais bonitinho, melhorei bastante", brincou Belo.



Turnê de 30 anos

A comemoração dos 30 anos do Soweto começará em 2024, e a princípio há 30 shows marcados, mas Belo fez questão de confirmar que este número poderá ser maior caso exista interesse por parte dos contratantes. As principais capitais do país, e algumas grandes cidades do interior, já estão confirmadas no roteiro, mas as datas ainda são um mistério.

Além de Belo, Claudinho de Oliveira também está de volta ao grupo para participar da turnê. Ele havia deixado o Soweto em 2003 para se dedicar a outros projetos. Criseverton, que pertence à formação original e segue no conjunto até hoje, está no time da turnê comemorativa, assim como o cantor Dado Oliveira, que assumiu os vocais em 2012.