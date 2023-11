Reprodução/Instagram Drag Race Brasil é renovado para a segunda temporada

A primeira edição da versão nacional de Drag Race está oficialmente renovada e seguirá para a segunda temporada! Nos derradeiros episódios, o público se prepara para conhecer a grande campeã, que será anunciada na próxima quarta-feira (15) durante a final. Mas a coluna já antecipa, de antemão, que a competição idealizada por RuPaul Charles terá continuação.

Isso porque a apresentadora Grag Queen, o jurade stylist Dudu Bertholini e a jurada, a humorista Bruna Braga, já possuem contratos assinados com a World of Wonder Productions (WOW) -- produtora por trás de RuPaul's Drag Race -- para uma segunda temporada. Apesar disso, até o momento o anúncio oficial por parte do Paramount+ e da MTV ainda não foi feito no Brasil.

Em Drag Race Brasil, as queens precisam mostrar muito carisma, personalidade, ousadia e talento para permanecer na disputa pelo desejado título de Drag Superstar Brasileira.

Gravações finais

Falta menos de uma semana para os fãs do reality show descobrirem quem será a campeã da primeira temporada do Drag Race Brasil, a versão nacional do RuPaul's Drag Race. Com quatro finalistas definidas e um mistério sobre a identidade da vencedora, a coluna descobriu um detalhe bem interessante: existem quatro finais gravadas .

Como a temporada foi inteiramente gravada na Colômbia no primeiro semestre deste ano, a equipe de produção optou por uma saída diferente e mais econômica do que o padrão adotado pela versão original da franquia: gravou a final no mesmo estúdio em que ocorreu toda a competição.

Nos EUA a final é gravada num teatro gigantesco e repleto de fãs na plateia, juntamente com outras drags que participaram de outras temporadas, com RuPaul anunciando ao vivo o nome da campeã. Como esta é a primeira edição, a Paramount+ optou por sentir primeiro a aceitação do público para depois pensar na possibilidade de seguir os passos da versão original do programa.

Na verdade, foram gravadas quatro finais diferentes, coroando cada uma das finalistas da primeira temporada. Portanto, já existe um vídeo pronto para a vitória de Organzza, outro para celebrar Helena Malditta, um terceiro para mostrar a conquista de Betina Polaroid e um quarto para a coroação de Miranda Lebrão.

O objetivo da gravação das quatro finais foi evitar o vazamento do resultado antes da hora.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho