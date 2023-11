Reprodução/Pedro Dimitrow O ex-BBB revelou seus planos para lançar sua carreira política

Gil do Vigor admitiu que pretende se candidatar à Presidência do Brasil nos próximos anos. O ex-BBB mora atualmente na Califórnia, nos Estados Unidos, onde estuda e faz PhD em economia, mas seus planos para a carreira política não estão longe.



Nos Stories do Instagram, o economista foi questionado sobre sua candidatura e se aconteceria nas próximas eleições presidenciais, em 2026. "Aguardarei a minha formação como PhD. Talvez na eleição seguinte, se Deus quiser", esclareceu.

Além disso, Gil ainda não tem data para voltar ao Brasil e explicou que seus estudos ainda levarão cerca de cinco ou seis anos vão para serem concluídos, mas sua volta após a formação está garantida. "Eu voltarei ao Brasil, amo minha terra", admitiu.

Outro fato que chamou a atenção dos internautas foi a possibilidade de Gil e Luciano Huck, que há anos tem o desejo de se candidatar, concorreram ao cargo. O apresentador desistiu de sua candidatura em 2022, mas não desistiu ainda da ideia.

"Eu não tenho medo disso, não, do fundo do meu coração, mas eu não tenho essa vaidade. Todo mundo que quis na vida, nunca foi. Isso é destino. Então, o que eu sei é que não saí do debate. A fumaça não volta para dentro da garrafa, entendeu?", explicou no podcast PodPah.

"Eu quero, quando a gente sentar aqui de novo, daqui 20 anos, a gente viva num país mais justo. Então, eu acho que a gente tem que formar novas liderança, debater as ideias que, de fato, resolvam o nosso problema", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko