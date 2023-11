Yuri Meirelles

Com uma fama meteórica após gravar clipe com Anitta, o modelo teve a oportunidade de mostrar sua personalidade em A Fazenda 15 e provar que vai além de um rostinho bonito. Mas não conseguiu. No único momento em que teve um destaque, foi por fazer comentários homofóbicos contra Lucas Souza. Tirando esta situação, passou batido pelo jogo. É um rapaz bom de provas, tanto que conquistou o chapéu do fazendeiro pela terceira vez, mas é um jogador fraco, apagado e sem brilho.