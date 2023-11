Reprodução A apresentadora rebateu as piadas feitas pela atriz

Mesmo após ser processada pela RedeTV!, Tatá Werneck mais uma vez debochou e fez piadas com a emissora, mas dessa vez levou uma patada de Daniela Albuquerque. Ao apresentar o Prêmio Multishow, a atriz ironizou o fato da empresa ter entrado na Justiça contra ela por uma piada feita na mesma cerimônia, em 2020.





Há três anos, Tatá Werneck afirmou que estava usando um vestido no evento que tinha "o mesmo orçamento de uma grade do canal", ironizando que a peça de roupa era barata.



Entretanto, a situação não ficou só por isso e a RedeTV! processou a apresentadora, pedindo R$ 50 mil em danos morais e uma retratação pública.

Com isso, o Prêmio Multishow tornou-se palco para Tatá se "desculpar" com a emissora. "Eu fiz uma piada dizendo que o meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV! e fui processada. Eu quero pedir desculpas, e dizer que este ano eu vim com um vestido mais caro do que a grade, para a gente não ter esse problema", brincou.

O momento viralizou nas redes sociais, e novamente a atriz recebeu críticas por seus comentários. A apresentadora Daniela Albuquerque, casada com um dos donos da emissora, se pronunciou sobre as críticas. "O vestido pode ser caro, mas a dicção e a falta de respeito é [sic] do valor de um vestidinho de chita", disparou.

Nos comentários, internautas defenderam o apontamento de Daniela e revelaram suas insatisfações com o que Tatá disse no evento. "Pra que isso, Tatá? A Sonia [Abrão] gosta tanto de você!", defendeu um dos usuários. "Falta de respeito com a RedeTV!", reclamou outro.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko