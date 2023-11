Reprodução/Michel Angelo O projeto da autora não foi aprovado pela emissora

A autora Cristianne Fridman tinha grandes planos para uma novela das nove na Globo, mas foi recusada pela emissora. Após o corte, a autora, que iniciou sua carreira na líder de audiência, mas trabalhou na Record por anos, agora tentará emplacar uma trama para a faixa das sete. A história era voltada para um casal de famílias rivais, tendo como pano de fundo a guerra entre o tráfico e a milícia pelo domínio de territórios.



Além disso, a filha de um traficante e o filho de um político que financiava a milícia seriam os protagonistas. Os dois, se apaixonariam na trama ao se conhecerem fora desse contexto. As informações são do jornal O Globo.

O contrato de Fridman com a Record chegou ao fim em dezembro do ano passado. A autora iniciou seus trabalhos na emissora em 2005, e produziu escreveu títulos, como Bicho do Mato, Chamas da Vida, Vidas em Jogo, Vitória, Jezabel, Topíssima e Amor Sem Igual.

Na Globo, colaborou em duas temporadas de Malhação e Coração de Estudante, e agora tenta emplacar novos títulos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko