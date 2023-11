Reprodução/Divulgação Mãe de Marília Mendonça se revolta com humorista que zombou da morte da filha

O trágico acidente aéreo da cantora Marília Mendonça, que acarretou em sua morte em novembro de 2021, serviu como repertório de piadas para a humorista Giovana Fagundes. O trecho da gravação, que foi publicada em suas redes sociais nessa quarta-feira (8) e depois excluída, indignou não só os fãs da sertaneja, mas a mãe da artista, Dona Ruth.

No vídeo em questão, a humorista diz: "Vai sair um avião daqui. Olha o tamanho do avião que falaram que vou embarcar. Vou de teco-teco. Vou de Marília Mendonça para São Paulo. Então estou fazendo esse Story para dizer a todo mundo que me ama, que eu amo vocês de volta".

A piada de mal gosto gerou diversas críticas na web. E Dona Ruth usou, então, suas redes sociais para demonstrar sua indignação. "Parem de dar palco pra gente ridícula, humorista que não faz sucesso, humorista ruim que precisa usar a dor de outra pessoa, a dor de uma mãe, de uma família pra fazer piadinha", começou. Segundo ela, Giovana estaria querendo apenas chamar atenção, como outras pessoas que não tem sucesso e se aproveitam dos outros para conseguir like.

"Ela é ridícula, eu nunca ouvi falar dessa mulher. E ela não vai ser a primeira e nem vai ser a última a fazer não, porque a minha filha morta faz mais sucesso que ela", declarou.

E aproveitou o momento para mandar um recado direto à humorista: "Uma hora a conta chega tá? Não se preocupe não gente, se ela não tem coração, se ela não tá nem aí. Se ela não tá nem aí com a dor de ninguém, se ela não tem empatia. Uma hora pode ser o filho dela ou pode ser a mãe dela, aí vamos ver se ela vai gostar que alguém faça piada", completou.

No desabafo publicado nos stories, a mãe de Marília ainda marcou Giovana para que ela pudesse ver as postagens. "Não que eu deseje isso pra ela, mas ela tá plantando ta bom? E não é só ela não. Tem um monte de humorista bosta, fazendo piadinha aí com o nome da minha filha", completou.

Retratação

Na madrugada desta quinta-feira (9), Giovana usou os stories do Instagram para se retratar sobre as falas e disse que não teve, nunca, a intenção de debochar da morte da cantora e que, inclusive, elas se seguiam nas redes sociais e chegaram a trocar mensagens:

"Fiquei muito nervosa antes de entrar no avião, durante e depois. Na hora, a primeira pessoa que me veio foi a Marília Mendonça, mas em nenhum momento eu quis fazer piada com a morte de Marília Mendonça", iniciou ela. "Quero pedir desculpas pelo meu erro [...] a gente trocava mensagens, ela me seguia no Instagram. Fiquei muito mal quando aconteceu a fatalidade com a Marília Mendonça, assim como o Brasil todo [...] Queria deixar claro que em nenhum momento eu tive a intenção de fazer piada com a morte de Marília Mendonça", seguiu.

"Esse pedido de desculpas é principalmente para os fãs e familiares, nunca imaginei que teria essa proporção. Jamais imaginei que isso ia causar a dor que está causando em tantas pessoas. Eu amo Marília Mendonça, sou muito fã [...] Me desculpem", concluiu.



* Texto de Lívia Carvalho

