Reprodução/Instagram Organzza, Helena Malditta, Betina Polaroid e Miranda Lebrão estão na final do Drag Race Brasil





Falta apenas uma semana para os fãs do reality show descobrirem quem será a campeã da primeira temporada do Drag Race Brasil, a versão nacional do RuPaul's Drag Race, idealizado por RuPaul Charles. Com quatro finalistas definidas e um mistério sobre a identidade da vencedora, a coluna descobriu um detalhe beeeeem interessante: existem quatro finais gravadas.







Como a temporada foi inteiramente gravada na Colômbia no primeiro semestre deste ano, a equipe de produção optou por uma saída diferente e mais econômica do que o padrão adotado pela versão original da franquia: gravou a final no mesmo estúdio em que ocorreu toda a competição.

Lá nos EUA, virou padrão a final ser um megaevento, em um teatro gigantesco e repleto de fãs na plateia, juntamente com outras drags que participaram de outras temporadas, com RuPaul anunciando ao vivo o nome da campeã. Como esta é a primeira edição, a Paramount+ optou por sentir primeiro a aceitação do público para depois pensar na possibilidade de seguir os passos da versão original do programa.

Na verdade, foram gravadas quatro finais diferentes, coroando cada uma das finalistas da primeira temporada. Portanto, já existe um vídeo pronto para a vitória de Organzza, outro para celebrar Helena Malditta, um terceiro para mostrar a conquista de Betina Polaroid e um quarto para a coroação de Miranda Lebrão.

Fontes da coluna relataram que foi uma trabalheira enorme para fazer as quatro gravações no mesmo dia, tanto do ponto de vista técnico quanto físico também. Como rolou choradeira nas quatro gravações, as drags precisaram retocar as maquiagens entre uma tomada e outra.

E para imprimir uma sensação maior de realidade ao longo das gravações, todas elas receberam homenagens individuais para entrarem no clima e se sentirem realmente campeãs naquele momento. Até a bancada de jurados foi às lágrimas em alguns momentos, e por diversas vezes a apresentadora Grag Queen, juntamente com Bruna Braga e Dudu Bertholini, precisaram de auxílio para se recomporem.

O objetivo da gravação das quatro finais foi evitar o vazamento do resultado antes da hora. Isso porque o pessoal das produtoras envolvidas sabem que os fãs da franquia são enlouquecidos por spoilers e conseguiram descobrir diversos segredos de bastidores antes da hora, como a escalação do elenco (revelada meses antes do anúncio oficial), os resultados das eliminações antes mesmo da estreia do programa e também as fofocas de tretas que rolaram na Colômbia.

Com as quatro finais já gravadas, nem mesmo os jurados sabem quem será a drag que ganhará a coroa, definição que ficará a cargo da apresentadora Grag Queen, que passará a informação de sua decisão na véspera da publicação da final na plataforma Paramount+ e exibição na MTV.

O que a coluna não sabe informar é se as polêmicas recentes envolvendo as participantes Organzza e Helena Maldita podem influenciar na decisão sobre a verdadeira campeã. As duas se deixaram levar pelas confusões armadas por seus fãs nas redes sociais e acabaram expondo situações e intimidades completamente desnecessárias de serem reveladas, que ofuscaram um pouco o brilho da competição na reta final.

Fato é que a primeira campeã do Drag Race Brasil será revelada somente na semana que vem, com a publicação do episódio no streaming.