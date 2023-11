7 famosos que morreram ou tiveram problemas de saúde após plásticas

Preocupadas com a aparência física, celebridades já enfrentaram complicações com procedimentos malsucedidos, e que inclusive colocaram suas vidas em risco. Recentemente, o caso de Luana Andrade chocou os brasileiros. Ela fez uma lipoaspiração no joelho e sofreu quatro paradas cardíacas. Mas este está longe de ser o único caso. Relembre famosos que sofreram complicações após realizarem procedimentos estéticos: