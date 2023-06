Reprodução/Não é Nada Pessoal Alexandre Frota revela em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal os bastidores das novelas da TV Globo









Dono de uma biografia de polêmicas e ex-usuário assumido de drogas, Alexandre Frota aprontou bastante nos bastidores das novelas da Globo. No podcast Não É Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, o ator jogou a real sobre situações peculiares em que promoveu ou participou após as gravações dos folhetins. Tais como orgias com elenco, festas regadas à drogas, ou até mesmo, sexo com atrizes na própria van da emissora.





As ocasiões ocorreram durante a então chamada época de ouro da emissora, em que as novelas engatilharam o sucesso nacional e internacional do canal. A crescente fama e o prestígio de seus atores levaram também às especulações da conduta dos globais dentro e fora das dependências da empresa.

“Uma vez eu fui acompanhar a edição de Perigosas Peruas e eu ‘matei’ uma garrafa de [Whiskey] Red Label inteira. Mas eu nunca vi dentro da TV Globo alguém consumindo drogas. Pode ter rolado, mas eu nunca testemunhei. Eu sei que sou um cara que não conseguiria me drogar e gravar, mas eu conheço atores que conseguem”, e seguiu. ”Depois das gravações quando íamos nos encontrar pra sair o ‘couro comia’, tem gente que ia, outros não”, contou.





Questionado sobre as famosas orgias de Globais que aconteciam nas festas no Rio de Janeiro na década de 80, Frota confirmou que eram ocasiões muito “loucas” onde as pessoas eram livres para fazerem o que quiserem, mas que, apesar de ter a cabeça aberta, nunca gostou da prática.

“Eu nunca gostei de suruba, sempre gostei de me concentrar em uma única mulher, em uma única pessoa porque ali você tem um controle. Sempre fiquei grilado de acontecer alguma ‘merda’ dentro do quarto e você está ali dentro, então o seu nome que vai sair”, disse.

Frota ainda contou sobre uma de suas orgias no mundo artístico. “Eu só fiz uma vez com o Renato Gaúcho, outro jogador chamado Gaúcho e três mulheres. Na época ele [Renato] jogava no Flamengo em 87, 88...E foi no apartamento dele na Gávea.”, revelou.

O ator também não hesitou em afirmar que houve pessoas que se relacionou, mas que não lembrava ou, eventualmente, recordava deles. Diante disso, o famoso até citou que já se envolveu com atrizes dentro da própria van da Globo. “Eu estive com muitas atrizes e em várias situações, como dentro da van… Antigamente não era o Projac, era na praia de Guaratiba, então eu sempre tive muita independência. Teve uma época que eu queria pegar todo mundo”, disse.

*Texto de Lívia Carvalho

