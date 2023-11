Reprodução/Instagram A irmã de Silvio Santos esteve ao lado de sua sobrinha

Sara Abravanel, irmã caçula de Silvio Santos, participou das gravações do Programa Silvio Santos, no SBT, ao lado da apresentadora Patrícia Abravanel, e mandou um recado para os telespectadores.

A apresentadora compartilhou a visita da tia em suas redes sociais. Sara aproveitou o momento das gravações na emissora para aparecer em frente às câmeras, algo que aconteceu poucas vezes.

"Sei que esse auditório é o mais querido do Brasil. Vocês são as colegas de trabalho [do Silvio] e espero que continuem assim por muito tempo amando a Patrícia também", garantiu.

Recentemente, Cíntia Abravanel, uma das filhas de Silvio Santos, explicou no podcast de Christina Rocha, o motivo do pai não aparecer mais na televisão.

"Ele tem 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. As pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais", disse.

Durante a última gravação, quem visitou o #ProgramaSilvioSantos foi Dona Sara, irmã de Silvio Santos e diretora regional do SBT Rio. pic.twitter.com/rpnYhRplHe — Silvinho (@silvinhotv) November 8, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko