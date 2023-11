Reprodução/Anselmo Cunha/Nonada O cantor não chegou a tempo da premiação por conta do trânsito

O grupo Planet Hemp e o rapper Criolo venceram a categoria Rock do Ano no Prêmio Multishow, com a canção Distopia, na última terça-feira (7). Entretanto, o cantor não conseguiu chegar a tempo para receber a honraria por conta de um engarrafamento no Rio de Janeiro.



A música, lançada em 2022, foi o primeiro trabalho inédito do grupo desde 2001. O rapper Marcelo D2 destacou a importância da canção e explicou a ausência de seu amigo.

"Ficou preso no trânsito, mandou uma mensagem (...) Ele é um cara sensacional. Brincamos que ele é um novo membro do Planet Hemp, um membro honorário", explicou.



"A gente resolveu que nossa amizade é mais importante que a banda. Estamos sendo amigos, temos um cuidado com o outro, coisa que só a maturidade ajuda", acrescentou.

"Já que a gente é uma banda de rock, vamos nos drogar, quebrar hotel. Essas coisas de banda de rock", completou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko