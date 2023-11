Livre Para Voar retorna à Globo; veja os atores que já morreram

A novela Livre Para Voar, produzida e exibida pela Globo entre setembro de 1984 e abril de 1985, contou com 184 capítulos. A produção foi a 29° "novela das seis" exibida pela emissora, e contou com a direção de Wolf Maya e Fred Confalonieri, e atuação de Tony Ramos, Nívea Maria, Laura Cardoso e muito mais. Entretanto, com o passar dos anos alguns atores que fizeram parte do elenco morreram. Confira os integrantes que não estão mais entre nós: