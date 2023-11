Reprodução/Instagram A mãe da vice-campeã de A Fazenda 14 revelou detalhes da relação

Jenny Miranda, quinta eliminada de A Fazenda 15, revelou que irá resolver na Justiça os assuntos relacionados com sua filha, Bia Miranda. As duas protagonizaram inúmeras brigas ao longo desses anos, e com a participação de sua mãe no reality show, a vice-campeã de A Fazenda 14 não poupou as críticas.



Em seus Stories, Jenny Miranda foi questionada sobre o que achou das falas de sua filha a respeito dela, enquanto ainda estava confinada.

"Eu não vou dizer o que achei ou deixei de achar. Essa questão já passou dos limites há muito tempo. Fui deixando e as coisas tão piorando. Só respondo perante o juiz. Só respondo qualquer coisa dela ou que eu tenha que esclarecer perante o juiz", disparou.

"Sei da minha índole do meu caráter e como eu fui como minha mãe e ela vai ter que arcar com as consequências dos atos dela perante o juiz", concluiu.

Para quem não se lembra, as duas enfrentaram problemas na relação familiar diversas vezes, mas isso tudo se tornou público somente com a entrada de Bia Miranda em A Fazenda 14. No reality show, a neta de Gretchen afirmou que dormiu na rua e sofreu agressões na infância.

Já sua mãe negou todas as acusações e reafirmou que isso era uma forma de chamar a atenção, além de explicar que Bia não foi uma adolescente fácil de lidar.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko