Reprodução/Instagram A atriz revelou detalhes de seus próximos passos

A atriz Carolina Ferraz revelou que pretende se aposentar e já sabe a data em que dará um tempo em sua agenda de trabalho. Aos 55 anos, a apresentadora enfatizou que não tem interesse de continuar com a carreira até o fim da vida.



Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, a apresentadora revelou mais detalhes da decisão. "Já está até programado. Tenho data para falar assim: ‘Este é meu último ano’. Vou parar e curtir a vida, passear, viajar, ver os amigos e curtir o ócio. Não quero ficar nessa batida a vida inteira, não", confirmou.

"Já avisei a família, todo mundo. Acho que totalmente parada eu nunca vou ficar, mas espero estar em um outro momento da vida. Sou uma pessoa que tem muita experiência de vida, então, quero curtir esse tempo mesmo", acrescentou.

"Estou com saudade de atuar, mas não quero mais fazer novela. Acho que para mim esse realmente é um assunto encerrado. Já fiz muita novela na vida. Elas consomem muito da gente. Já fiz grandes trabalhos, fui protagonista de histórias incríveis, trabalhei com elencos maravilhosos. Sou bem resolvida com isso. Mas sinto falta de atuar, quem sabe eu não faço uma série ou um filme?", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko