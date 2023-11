Reprodução A mãe do sertanejo comentou sobre a situação

Após um vídeo do cantor Luan, da dupla Marco e Luan, vir à tona no Balanço Geral, no qual ele aparece agredindo a própria mãe em frente a uma distribuidora de Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia, a mãe do sertanejo se pronunciou sobre o ocorrido.



A matriarca usou suas redes sociais para se pronunciar e se culpou pela agressão que sofreu. "Eu fui pra cima dele e ele foi se defender e ele acabou me empurrando, mas não foi porque ele quis", disse ela, identificada apenas como Andréia.

"A culpa toda foi minha, eu tomo remédio controlado e exagerei um pouco na bebida, aí eu fui pra cima dele e ele foi se defender e ele acabou me empurrando, mas não foi porque ele quis", acrescentou.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás, e no vídeo é possível ver que os dois discutem e o cantor empurra sua mãe, que logo avança sobre ele. Com isso, Luan deu um empurrão mais forte nela, que acabou caindo e batendo a cabeça no chão.

🚨O cantor sertanejo Luan, da dupla Marco e Luan, empurrou a própria mãe durante uma discussão em frente ao que parece o bar de uma distribuidora de Guapó, em Goiânia, Goiás. O momento foi registrado em vídeo no sábado (4/11) e, desde então, começou a circular nas redes sociais. pic.twitter.com/acftiiLqBi — SAIBA AGORA! (@SSAIBAAGORA) November 8, 2023

*Texto de Júlia Wasko

