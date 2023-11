Reprodução/Divulgação Thiago Martins em cena de Amor de Mãe; ator negocia papel em A Vovó Sumiu

Thiago Martins deve retornar em breve às telas da Globo. Isso porque após viver Ryan na novela Amor de Mãe, que encerrou em 2021, o ator está na mira da emissora para viver Júpiter, um dos cinco netos de Arlete Salles em A Vovó Sumiu, próxima novela das 19h. Mas alguns detalhes o impedem de dar o esperado "sim" à emissora.





O acerto está em fase de negociações porque ele, que também é cantor, precisará conciliar a agenda de shows com as gravações da trama, que deverá estrear somente no ano que vem. As informações são do jornal O Globo.

Durante esse tempo, Thiago trabalhou com a divulgação do filme Carga Máxima, da Netflix. O longa sobre caminhões chamou a atenção do público na plataforma de streaming.

Na nova trama Arlete Salles fará dois papéis: as gêmeas Frida e Catarina. A primeira é mãe de Pedro (ator ainda não escalado), que teve cinco filhos com diferentes mulheres. Já Catarina teve Hans (Raphael Logam), o grande vilão da trama.

Frida desaparecerá durante uma viagem de navio, fazendo com que os netos se unam para tentar encontrá-la. Nathalia Dill, Juliana Paiva, Isacque Lopes e Ramille estão confirmados nesses papéis. Grace Gianoukas, Cris Vianna e Ana Carbatti serão três das cinco ex-noras de Frida.

Já Renato Góes fará par com Nathalia Dill. Alexandra Richter será a mãe dele. E Rafa Kalimann ficou com papel de uma rival de Juliana Paiva. Daniel Rangel, por sua vez, viverá um estagiário nerd e virgem, apaixonado por Lupita, personagem guatemalteca interpretada por Daphne Bozaski.

A trama, que será sucessora de Fuzuê, terá direção artística de Fred Mayrink. As gravações começarão no dia 5 de dezembro em São Paulo.



