Reprodução O velório da atriz não contou com a presença de celebridades

Nesta segunda-feira (6), a repórter Julie Alves esteve no velório da atriz e contou ao vivo no A Tarde é Sua, da RedeTV!, que nenhum amigo famoso com quem Elizângela atuou durante esses anos esteve no local para se despedir da atriz.



A atriz morreu na última sexta-feira (3), em Guapimirim, no Rio de Janeiro, após dar entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma parada cardiorrespiratória. A equipe responsável por Elizângela ainda tentou realizar a reanimação, mas não conseguiram.

Para quem não se lembra, a atriz tornou-se "inimiga" dos atores globais após se declarar publicamente antivacina. Elizângela inclusive foi internada após contrair Covid-19, e não havia se vacinado.

Em junho do ano passado, a coluna deu em primeira mão a notícia de que a artista perdeu a oportunidade de atuar em Travessia por se recusar a tomar a vacina. Gloria Perez fez o convite à atriz, mas a mesma foi barrada por ser radicalmente contra o imunizante da doença provocada pelo coronavírus.

Com isso, a atriz criou uma série de inimizades e isso refletiu até mesmo em seu velório. Apesar disso, Boni, o ex-diretor geral da Globo, enviou uma coroa de flores, mas não esteve presente no local.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko