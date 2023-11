Reprodução/ YouTube/ Porta dos Fundos Antonio Fagundes em campanha sobre câncer de próstata

Antonio Fagundes surpreendeu ao estrelar uma campanha sincera sobre câncer de próstata nesta segunda-feira (6). No vídeo feito pelo grupo Porta dos Fundos, o ator estimula, por meio de um tom jocoso, os homens a liberarem o c*zinho para o exame de toque, que é feito pelos médicos nos ânus dos pacientes. O alerta é para a seriedade da condição, que mata mais de 15 mil pessoas por ano e tem cerca de 72 mil novos casos anualmente.



"Olá, você me conhece das novelas da televisão, mas hoje tô aqui pra falar de um assunto sério. Você sabia que a cada 38 minutos morre alguém por câncer de próstata? Novembro tá chegando, e com ele a campanha Novembro Azul, então a pergunta que fica é: quando é que você vai liberar esse c* aí?", iniciou.

"Colocar o c*zinho pra jogo é a melhor forma de se prevenir contra essa doença, que é responsável por 28% das mortes quando se trata de neoplasias malignas. Logo, deixar o profissional cutucar o seu butico é a melhor escolha pra uma vida saudável", complementou.

"Por preconceito, muito homem se recusa a soltar o fedido no dedo do médico, por achar que essa experiência vai afetar de alguma forma a sua sexualidade, mas isso é um mito. Não existem evidências de que abrir a avenida pra deixar o ônibus passar interfira na sua orientação sexual", afirmou.

Fagundes então cita o exemplo de Henrique, que fez o exame e continuou como antes. Henrique é um personagem interpretado por Fabio Porchat, que diz que nada mudou após o médico mexer em seu "fuleco".

"Viu só, não precisa ficar nervoso. Se você for hetero, vai continuar sendo hetero. Se você for enrustido, sua mulher vai continuar fingindo que não sabe. Afinal, o c* não é botão de liga e desliga da heterossexualidade", explicou. Em seguida, o ator diz que um médico explicará como "ele coloca o dedo no melado". O médico é interpretado por Antonio Tabet, e Fagundes incentiva o personagem a falar "c*" em vez de ânus.

"Todo mundo sabe que o senhor enfia o fura-bolos no buraco dos outros, fala c*, p*rra. O senhor aciona o botam reset. Abre o terceiro olho. Entra pela porta dos fundos, cutuca o rasgado, mexe no loló, arruma o bagageiro, quebra o o anel de honra, ajeita o fedegoso, pirraça o fedido, estica o amarrotado, alarga o caneco", brincou.

O ator ainda ressalta que o exame é bastante rápido: "Viu só? Abrir a jaca é super-rápido e é simples, todo mundo precisa fazer esse exame". O personagem do médico avisa que neste caso não é possível fazer autoexame. E finalizou o discurso: "Faz o exame, p*rra. Novembro azul: tomar no c* de verdade é ter câncer", pontuou.

OBRIGADO @PORTADOSFUNDOS POR COLOCAR O FAGUNDES MANDANDO LIBERAR O FURICO pic.twitter.com/lny0bwONHh — Dudu Guimarães (@Dudu) November 6, 2023

Segundo o vídeo, há cada 38 minutos uma pessoa morre de câncer de próstata e a doença é responsável por 2% das mortes quando se trata de neoplasias malignas.

Confira na íntegra:

* Texto de Lívia Carvalho

