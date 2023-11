Reprodução/Instagram Yvonne Orji, atriz de Insecure, falou sobre ser uma mulher virgem aos 39 anos

Atriz da série Insecure, Yvonne Orji participou do podcast Dear Chelsea, da comediante Chelsea Handler e foi questionada pela apresentadora sobre sua virgindade. Ao perguntar se a artista nigeriana-americana ainda é virgem, a estrela do sitcom dissque sim. "Meu Deus, eu amo isso, essa é a convidada mais original que recebemos [no podcast]. E você tem 39, certo? Meu Deus, um dia essa represa vai arrebentar, querida", disse a anfitriã.

Yvonne reafirmou que pretende esperar até se casar para ter a primeira relação sexual e brincou que o homem terá que se preparar. "Ore por ele, seja ele quem for. Há muita energia reprimida aqui comigo", divertiu-se.

Chelsea ainda brincou que Yvonne precisará de muitos homens para satisfazê-la e a atriz disse que será adepta ao poliamor. "Yvonne vai passar de ser uma virgem a ser adepta do poliamor", acrescentou.

A atriz falou sobre sua decisão à revista People em 2017. "Antes que qualquer coisa [da fama] acontecer, me sentei comigo mesma e com Deus e pensei, quando fizesse sucesso, como eu gostaria de ser representada enquanto estou aqui? Foi tipo: 'Ok, eu sei por que estou aqui. É para deixar você [Deus] orgulhoso", pontuou.

Yvonne também avaliou que não vê problema em falar sobre sexualidade. "As pessoas perguntam porque estão curiosas ou podem não entender. Como vão entender se eu não falar sobre isso? Posso informar a sua curiosidade, em vez de todo mundo ficar no escuro e apenas criar sua própria narrativa sobre isso", disse.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho