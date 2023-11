Reprodução/Instagram Maria Beltrão passou por uma abdominoplastia recentement ee já estuda próximo procedimento

Maria Beltrão voltou a falar sobre seus planos em realizar procedimentos estéticos e satisfazer o desejo de modificar aspectos em sua aparência. A jornalista, que passou por uma abdominoplastia, já estuda sua próxima intervenção e conta detalhes sobre o processo da mais recente cirurgia. "Primeiro, o cirurgião me pediu para emagrecer cinco quilos para fazer a abdominoplastia. Emagreci quatro. Depois da cirurgia, eu perdi mais cinco, porque fiquei motivada com o resultado. Foram nove no total", disse em entrevista ao O Globo.

"Dá aquela alegria, você se vê mais bonita, com a barriga mais puxadinha e o umbigo desenhado. Quero manter isso isso. E agora estou querendo emagrecer mais para poder fazer uma lipo no culote", contou.

Em julho, a apresentadora fez dois procedimentos cirúrgicos estéticos no abdômen e peito durante as férias. A veterana de 52 anos tinha passado por uma lipo aos 20 anos, que deu errado. Embora tenha deixado o desejo de lado, após entrar na menopausa o incômodo fez com que ela seguisse com a ideia 32 anos depois.



Casada há mais de dez anos com o advogado Luciano Saldanha, ela conta qual foi a reação dele: "Ele dizia: 'Você é linda, não precisa fazer nada, está maravilhosa'. Agora fala: 'Nossa, se soubesse que ia ficar essa maravilha... É uma coisa muito invasiva, mas, poxa, está de parabéns'. Ele tinha medo da cirurgia", pontuou.

Maria define o marido como "o melhor homem do mundo". A apresentadora destaca a paciência que ele teve durante o período de sua menopausa, quando, segunda ela, "estava uma chata": "Eu adoro esse tal de envelhecer, dá mais segurança e calma e menos ansiedade. O passar dos anos não me assusta, me desafia. Mas eu tive muito problema com a menopausa. Eu entrei aos 50 anos", disse.

"No começo foi estranho. Foi muito desafiador até os 51 e meio. Comecei a ficar irritadiça, algo que não tinha nada a ver com minha personalidade. Eu estava dormindo pouco, fiquei melancólica, tive muitas mudanças de humor. Eu pensava: 'Quem é essa mulher? O que está acontecendo comigo?'. A reposição hormonal foi afinando tudo. Agora me sinto eu de novo", encerrou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho