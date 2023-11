Divulgação A jornalista ouviu os familiares de pessoais que foram reféns

A jornalista Erika Abreu participou de uma reportagem especial da RedeTV! e conversou com os familiares sobre o momento de tensão vivido por 229 pessoas sequestradas pelo Hamas na guerra de Israel. A correspondente internacional da emissora realizou uma cobertura do conflito e mostrou o cenário de espera para o retorno dessas pessoas.

As mães, avós e irmãos de pessoas em poder do Hamas protestaram contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que segunda eles, não tem sido suficiente para libertá-las. "Eles ainda fizeram manifestações para homenagear e lembrar das vítimas", explicou Erika.

No local, os familiares prepararam mesas com lugares separadas para cada um dos reféns. Entre as histórias, destacasse as de Ods, que completou nove anos dois dias depois que foi sequestrado.

"Abraços, muitos abraços, que trazem um pouco de conforto às famílias (...) A Vanda é avó do Edan, um voluntário do exército israelense que foi sequestrado pelo Hamas. Ela disse que não tem notícias dele e que não sabe se ele ainda está vivo, mas a esperança é que ele volte pra casa", ressaltou.

"Ela me disse que o lugarzinho do neto dela está reservado. Ela quer que ele volte pra casa, pra que toda a família juntos possam celebrar a tradição do Shabbat", acrescentou.

A jornalista também contou a história da família de Nanna Levy, uma jovem de 19 anos que também está sob o poder do Hamas. "O irmão de Hanna estava com ela próximo a Faixa de Gaza no dia em que a sequestraram. Ele fala que tem certeza que vai se ver de novo", afirmou.

"Na cidade de Ashkelon, a gente conseguiu ouvir o barulho das explosões na Faixa de Gaza (...) Alguns familiares de sequestrados temem que uma ação militar ampliada coloque em risco ainda maior a vida dos parentes", pontuou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko