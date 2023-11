Reprodução/Instagram Os bandidos aproveitaram o momento para invadir a casa da modelo

A casa de Bruna Biancardi, localizada em um condomínio em Cotia, em São Paulo, foi assaltada por uma quadrilha na madrugada desta terça-feira (7). Uma vizinha da modelo revelou que os criminosos utilizaram a queda de energia elétrica na região para invadir a residência.



De acordo com a moça, um dos bandidos é morador do condomínio e conseguiu observar os movimentos no local, principalmente após as fortes chuvas em São Paulo na última sexta-feira (3), que ocasionaram a queda de energia em diversas áreas do município.

Os criminosos estavam acompanhando as publicações da noiva de Neymar Jr. nas redes sociais. Nos Stories, eles perceberam que Bruna estava sem energia ao aparecer aquecendo água para sua filha. Com isso, se certificaram que ela estava no condomínio, mas se surpreenderam com sua ausidência no dia do assalto.

Outro ponto é que os criminosos estavam atrás de Bruna Biancardi e Mavie, filha dela com o jogador. As duas não estavam no local, mas os pais da influenciadora foram feitos de refém, sendo amarrados e amordaçados pelos criminosos.

O assalto, na verdade, seria um pretexto para uma tentativa de sequestro, realizada por três homens. Um morador do condomínio teria permitido a entrada dos criminosos, e este foi identificado após uma das vítimas relatarem o ocorrido à segurança do local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), um homem de 20 anos foi preso em flagrante e outro já foi identificado. O rapaz é justamente o vizinho de Bruna Biancardi, que autorizou a entrada dos demais.

*Texto de Júlia Wasko

