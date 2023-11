Reprodução/Instagram Os ex-participantes de A Fazenda farão parte do elenco do novo programa

A MTV já iniciou as gravações do De Férias com o Ex Diretoria --apelidado carinhosamente de "all stars" pelos do reality show-- em Maragogi, em Alagoas, na última semana. A informação sobre a existência do programa foi dada em primeira mão pela coluna, e assim como os nomes de Maria Julia Mazalli e Martina Sanzi. Agora, revelamos mais dois veteranos confirmados no elenco: Vini Büttel e Stéfani Bays.



Vini Büttel participou da terceira temporada do reality show e inclusive contou com a saída de sua ex Martina Sanzi do mar, que também estará na versão "all stars" do programa. Durante sua participação, foi considerado o galã da edição e também por seu temperamento mais explosivo. A partir disso conquistou, novos trabalhos no meio artístico.



Entre eles, sua entrada em A Fazenda 14. No reality show da Record, o empresário ganhou ainda mais projeção ao se aliar aos colegas de Deolane Bezerra, conhecido como grupo A, e se tornou um dos maiores inimigos de Shayan Haghbin, que acabou expulso e retornou ao programa neste ano.



Vale lembrar que esse será o quarto reality show de Vini Büttel. Além do De Férias com o Ex e A Fazenda, o modelo participou da única edição do A Casa, da Record, e foi um dos primeiros a sair do confinamento por problemas de saúde.



Além do empresário, Stéfani Bays também faz parte do elenco. A influenciadora também foi revelada no De Férias com o Ex ao participar da quarta temporada e retornar para o De Férias com o Ex Brasil: CELEBS, sendo protagonista de barracos lembrados até hoje.



Stéfani fez parte de A Fazenda 12, uma das temporadas mais aclamadas pelos fãs do reality show. O nome da modela já havia sido antecipado por Leo Dias, mas a coluna confirmou com fontes que de fato ela estará no elenco.



O De Férias com o Ex Diretoria é um pedido antigo dos telespectadores da atração, que clamavam por uma mudança na dinâmica, principalmente pelo baixo desempenho dos participantes das últimas edições.

Além de Vini e Stéfani, os nomes de Maria Julia Mazalli e Martina Sanzi também foram confirmados em primeira mão pela coluna. Maju esteve na segunda temporada, e Marina na terceira, sendo aclamadas ao ponto de entrarem como titulares nesta edição.



Os participantes passaram pela etapa de confinamento em um hotel e estão sumidos das redes sociais há mais de uma semana, e estão postando apenas Stories gravados anteriormente. Assim como o público, os participantes ainda não sabem quem encontrarão no programa e saberão apenas no momento em que saírem do mar.



O De Férias com o Ex Diretoria contará com 13 episódios e deve estrear somente em abril de 2024. Por enquanto, a MTV está focada em potencializar a divulgação da atual temporada do De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP 2, que estreou há cerca de três semanas.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko