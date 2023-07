Reprodução/Instagram A apresentadora debochou sobre a situação delicada

Silvia Abravanel usou seu Facebook para comentar sobre as notícias envolvendo seu nome. A apresentadora tornou-se manchete de diversas publicações sobre o retorno do Bom Dia & Cia sem a sua presença e também por parar de seguir suas irmãs nas redes sociais como represália à decisão de ser deixada de fora do matinal.



Com muita ironia, a presentadora publicou: "Sobre o Bom Dia e Cia ok. Nem era comigo kkkkkkk eram só desenhos !! Mas que bom que estão usando a minha imagem !!!! Quem não é visto não é lembrado", começou.

"Por sinal falem bem e falem muito mau mas por favor não deixem de falar de mim isso me da mais e mais vontade de seguir sempre feliz grata abençoada próspera amada e com muita luz no meu caminho", disparou ela, derrapando no português.



"Gratidão meus adores beijos de muita luz para cada um de vcs. Deus é meu escudo os anjos dEle sempre estiveram estão e estarão ao meu redor", completou.

A mensagem repercutiu nas redes sociais, mas não somente pelo fato de Silvia Abravanel comentar de forma irônica sobre as últimas notícias. Os erros ortográficos, como a escrita de mau ao invés de mal, e a falta de vírgulas e pontos finais são horripilantes.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko