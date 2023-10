Reprodução Silvia Abravanel fez revelações inéditas sobre como foi o início da sua carreira, e deu detalhes da relação com o seu pai, Silvio Santos

Silvia Abravanel foi a convidada especial do programa Manhã do Ronnie, na Rede TV!, exibido nesta quinta-feira (12). A apresentadora, portanto, aproveitou a ocasião para fazer revelações inéditas do início de sua carreira e a relação com o pai, Silvio Santos. Na entrevista, a filha número dois do Homem do Baú não hesitou em contar que, assim que começou na TV, possuía conflitos frequentes com o dono do SBT. "No início atrapalhava demais e eu estava começando a pegar uma certa raiva do meu pai", começou.





E prosseguiu: "Ele me tratava como filha, mas me cobrava como funcionária. Ele me dava bronca e isso tudo tava me deixando muito mal”, admitiu Silvia, que durante anos trabalhou como diretora e, posteriormente, se tornou apresentadora do extinto Bom Dia & Cia.

A apresentadora resgatou a interferência de Silvio Santos em sua vida profissional, tendo que seguir seus passos. "Eu sou formada em medicina veterinária desde 1998. Mas o meu pai nunca quis que eu fizesse veterinária e, depois de três anos, ele me pediu para voltar a trabalhar com ele na televisão. Daí eu parei com a veterinária e não segui em frente", disse.

Silvia revelou quando realmente passou a ir para o SBT como funcionária. "A gente sempre esteve nesse meio, até porque ele sempre nos levou para trabalhar com ele. Então, a gente estava sempre evolvido com alguma coisa, mas nunca 100%. Até o dia que, com 16 anos, ele me convidou para trabalhar", continuou.

Em seguida, a comunicadora contou que precisou ter uma conversa séria com o pai e revelou algo que não lhe deixava nada animada. “Ele sempre me tratava como filha e isso estava atrapalhando o nosso relacionamento. Um dia eu cheguei no camarim dele disse assim: ‘A partir de hoje eu preciso que você me trate como patrão, pelo menos do portão para dentro'”, contou.

E discorreu sobre a relação com o pai nos estúdios do SBT. “A partir desse dia a gente teve um relacionamento de patrão e funcionária, e de filha para pai, nos horários que não condiziam com o trabalho”, confessou.

Atualmente, Silvio Santos está afastado do comando dos programas de sua emissora há mais de um ano, tendo fomentado rumores de uma aposentadoria. Em março deste ano, inclusive, o Programa Silvio Santos ganhou o nome de Patrícia Abravanel, a filha dele.

* Texto de Lívia Carvalho

