Reprodução Sérgio Reis aciona Justiça por indenização de R$ 4,7 milhões contra condomínio

Sérgio Reis acionou a Justiça contra um condomínio de chalés localizado no interior de São Paulo. O processo corre desde 22 de agosto, e o cantor entrou na Justiça para pedir uma indenização milionária por dano material, pois acredita que recebeu menos do que deveria por fazer publicidade para o empreendimento.

De acordo com o Uol, o artista cobra valores pecuniários, penalidades por rescisão contratual, indenização pelo uso de sua imagem e por prestação de serviços que não foram objeto de contrato, além de danos morais e extrapatrimoniais. Esses são apenas alguns dos pedidos.



Na ação, o cantor alega que cumpriu com todas suas obrigações contratuais com o empreendimento e mesmo assim recebeu uma notificação de rescisão contratual do Acqua Show.

O sertanejo adicionou que o uso de sua imagem fez o sucesso do empreendidmento, onde o imóvel gerou um faturamento a cerca de R$ 60 milhões. No entanto, o artista ficou com apenas R$ 45 mil. Ademais, Reis diz que existiam títulos e passaportes que lhe gerariam ativo de contraprestação pelo uso de sua imagem, mas que não foram colocados no mercado pelo empreendimento.

* Texto de Lívia Carvalho

