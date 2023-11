Reprodução Mulher Melão rebate fala de Key Alves dada em entrevista ao TV Fama

Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, voltou a direcionar críticas a Key Alves após a ex-BBB dizer que não sabia da sua existência em entrevista ao TV Fama nessa quinta-feira (1). Isso porque há duas semanas, a modelo participou do programa Selfie Service, comandado por Lucas Selfie, e comentou sobre a atleta ter dito que tem o maior perfil da plataforma de conteúdo adulto OnlyFans no Brasil.

"O melhor é ela falar que é a número 1 no OnlyFans. Número 1 do Brasil sou eu, meu amor", destacou. "Key Alves ninguém quer ver só pé não, gata. Para de inventar fake news, está ficando milionária com pé porque a minoria tem fetiche, mas a maioria gosta de ver outra coisa: é o 'periquito'", afirmou sobre Key estar faturando alto com as fotos de seus pés na plataforma.

Na ocasião, Melão ainda disse que Key "não cansa de passar vergonha e que toda hora descobre alguma mentira dela": "Ai, Key, se manca! Para de mentir porque você está passando vergonha. Você é uma menina bonita, para de inventar histórias. Esse teu marketing está furado... estuda Marketing e pega uma empresa especializada pra você não errar tanto. Fica a dica", pontuou sobre a ex-BBB, que recentemente ganhou o troféu de Melhor Participante de Reality Show no Prêmio Jovem Brasileiro.

Questionada sobre as recentes fala de Melão sobre seu conteúdo no OnlyFans, a ex-jogadora de vôlei pontuou: "Até com o meu pé o pessoal implica, né?", disse. "Eu devo ser muito milionária para estar comprando seguidor, voto... Eu nem sabia da existência dela [Melão], fui saber dela depois que eu vi. Não vou me manifestar contra ela porque cada um com seus problemas, cada um com suas vendas online", afirmou.

Diante da fala, nessa sexta-feira (3) Melão decidiu responder Key Alves por meio dos Stories do Instagram: "Sem filtro, sem make, sem nada, eu recebo um vídeo de uma entrevista que a Key Alves fala que não conhece a Mulher Melão. Tadinha, Key Alves... qual mundo você vive?", ironizou. "Você não conhece a Melão? Prazer, número 1 do OnlyFans". disse.

Ao marcar o perfil do Instagram da moça na publicação com a frase "presta atenção!!", Melão continuou: "Então, dona Key Alves, eu faço questão de falar um pouco a respeito de mim pra você. Ano que vem eu faço 15 anos de vida artística, e 15 anos bem limpo: baseado em muito respeito e verdade. Ao contrário de você, que precocemente está maltratando a imprensa, já está vivendo à base de mentira... toda hora uma coisa: é faturamento no OnlyFans, é compra de seguidor, é relaiconamento, enfim... Toda cuidado, ta? Porque não foi atoa que seus emrpesários já te largaram", pontuou.

E adicionou: "Então, querida, repense a sua vida e para de se sentir superior. Começa a tratar a imprensa bem, porque eu sei que você gosta de maltratar um jornalista, né? Só um toque pra ver se você acorda, beijos", encerrou. Confira o trecho:

🚨TRETA! Após Key Alves falar que não conhece Mulher Melão, ela rebateu: “Prazer, a número 1 do OnlyFans”.



Ela ainda disse que ano que vem completa 15 anos de vida artista baseada em respeito e verdade, diferente de Key que maltrata a imprensa e vive a base de mentira. pic.twitter.com/iEO9FJa5kr — Central Reality (@centralreality) November 3, 2023

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho