Reprodução/Record Kamila Simioni e Carioca regravaram quadro após constrangimento nos bastidores





Record e Kamila Simioni bem que tentaram forjar uma trollagem para armar uma verdadeira cortina de fumaça sobre o barraco que rolou nos bastidores da gravação do quadro Sofazenda na última terça-feira (31). O objetivo claro dos envolvidos foi esconder o piti da empresária e também descredibilizar os jornalistas que tornaram o caso público. Entre eles, este colunista que vos fala. Mas como a solução foi capenga e feita às pressas, os remendos dos vídeos foram expostos na TV com uma infinidade de erros de continuidade. Isso comprova que a história que a emissora quer contar é uma distorção da realidade.



Acho curiosa a iniciativa da emissora em querer alterar a natureza dos fatos só para "sair bem na fita" e ainda colocar na linha de fogo a imprensa que cobre os bastidores da TV, fazendo com que saíssemos por mentirosos. Mas vamos lá!



Simioni de fato deu piti nos bastidores e abandonou a gravação. Meu colega Ricardo Feltrin chegou a afirmar que a situação parou na presidência da Record, e a eliminada do reality foi obrigada a voltar à emissora para refazer sua participação no quadro em outra data, uma vez que isso é uma imposição contratual. Por esta razão, o Sofazenda não foi ao ar na quinta-feira (2), data original de sua exibição.

Agora, vamos analisar o vídeo exibido pela Record na TV aberta. Logo na introdução do quadro Porteiro Cast, Carioca começa sua piada. "Hoje, quero falar de uma pessoa, de uma mulher muito guerreira, uma mulher interessante, verdadeira... uma mulher maravilhosa. Eu tô falando da minha mãe. Um beijo para a senhora. A senhora é uma mulher muito querida". Ao longo de toda esta fala há um anel no dedo indicador da mão esquerda de Simioni. Estas cenas pertencem à regravação do quadro e não fazem parte da versão original, quando rolou o piti da empresária.

Reprodução/Record Kamila Simioni com anel no dedo indicador da mão esquerda

Mas basta a piada de Carioca acabar para Simioni iniciar seu discurso de revolta. E neste momento em que ela solta seu desabafo, levanta da mesa e deixa o estúdio, o anel some do dedo indicador em um passe de mágica, e um outro acessório surge no dedo do meio. Todas estas cenas pertencem à versão original, em que ela de fato se irritou e abandonou o estúdio. Veja:



Reprodução/Record Kamila Simioni sem o anel no dedo indicador

Ainda neste mesmo intervalo, outro erro de continuidade denota a junção de cenas gravadas antes e depois do piti: a peruca de Carioca. Em questão de segundos, o cabelo alterna de penteado. Primeiro começa com a parte de trás alinhada e a franja caindo para um dos lados da testa. Depois, a franja some e os fios traseiros surgem arrepiados. Em um piscar de olhos, a peruca volta para o estágio inicial, com a traseira alinhada e franja penteada para o lado. Veja:



Reprodução/Record Peruca de Carioca alterna em um passe de mágica

Mais detalhes que denotam a falsa trollagem. No vídeo que foi exibido na TV, Simioni levanta da cadeira e ajusta sua calça enquanto caminha para fora do estúdio. Neste momento, o anel não consta em seu dedo indicador. E Carioca olha para ela surpreso, e solta a seguinte frase: "Só por cau... Quê isso? Quê isso?, diz ele, incrédulo. Estas cenas são do fatídico dia em que ela de fato se irritou e abandonou o estúdio.



Mas na regravação armada para fingir a trollagem, outros erros de continuidade são expostos. O anel reaparece no dedo indicador, Carioca não consegue esboçar a mesma reação e seu texto, embora inaudível, dá pra identificar por leitura labial: "Tá, depois a gente fala", diz ele, gesticulando para a câmera (algo que não ocorre na versão original). E Simioni, por sua vez, dá uma ajeitada em seu colete na região dos seios, sendo que isso não aconteceu no vídeo captado no dia em que de fato abandonou a gravação. Compare as imagens abaixo:

Reprodução/Record Versão original, gravada no dia do piti: anel no dedo indicador de Simioni e Carioca com cara de apreensão

Reprodução/Record Trollagem fake: Simioni com anel no dedo indicador, e Carioca segurando o riso





Outra cena marcante do vídeo exibido na TV é quando Carioca retira a peruca de seu personagem, demonstrando surpresa com o abandono de Simioni do estúdio. Esta cena que foi ao ar pertence à versão do dia em que rolou o piti da empresária. Mas como precisou ser refeita na regravação --que está publicada no portal R7--, o humorista não conseguiu repetir o ângulo correto para retirar o cabelo, denotando mais um erro de continuidade. Veja:

Reprodução/Record Carioca tirando a peruca: à esquerda, cena da gravação em que rolou o piti. À direita, na gravação feita para forjar a trollagem





A teatralidade capenga derivada da falta de habilidade de Simioni como atriz é exposta mais uma vez ao comparar o vídeo que foi ao ar na TV com o vídeo que está publicado no portal R7. No momento em que ela retorna ao estúdio dando um grito avisando que "trollou" o humorista, ela executa dois textos diferentes.

Na TV: "Aaaah, te trollei. Tu não é o humoris... humoristão? Te trollei, como eu trollei todo mundo naquela sede".

No R7: "Aaaah, te trolei. Não é você que gosta de brincar com as pessoas, de trollar as pessoas?"

Importante frisar uma coisa: ela volta ao estúdio com o anel no dedo indicador, presente em todas as cenas gravadas em sua segunda ida ao estúdio após o piti com Carioca. Vale lembrar que na ocasião em que abandonou o local, verdadeiramente irritada, o anel estava em outro dedo. O descuido da equipe de edição, mais uma vez, fica latente. Assista:

Simioni é obrigada pela Record a regravar quadro com Carioca após dar piti no estúdio. Nas cenas abaixo, você vê ela fazendo a mesma entrada duas vezes, e com textos diferentes. A primeira foi ao ar na TV. A segunda consta no vídeo do Porteiro Cast publicado no portal R7 pic.twitter.com/KYNAnlxTrL — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) November 4, 2023





Armação desenfreada

Para você ter uma noção de como a situação foi caótica na última terça-feira, o piti de Simioni chegou à Redação da própria Record, e a produção de um dos programas procurou a direção para saber se o tema seria abordado no ar, mas a devolutiva da chefia foi uma proibição expressa de tocar no assunto em qualquer atração da casa, seja do Jornalismo ou do Entretenimento.



Fato é que Simioni foi obrigada a retornar à Record para gravar o Sofazenda. E a desculpa que Adriane Galisteu deu no ar na última quinta-feira (2) de que o quadro não foi exibido por conta do excesso de tretas foi outra cortina de fumaça, já que a edição daquele dia começou mais tarde do que o previsto e encerrou cinco minutos antes do que determinava a programação. Ou seja, havia tempo de sobra.

Deixo aqui os dois vídeos que a Record criou para o Porteiro Cast. O primeiro foi veiculado na TV e tem a íntegra do Sofazenda. A patacoada com Simioni começa aos 3min15seg:





E neste player está a íntegra do Porteiro Cast. Assista aos dois para notar as diferenças gritantes: