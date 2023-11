Reprodução/Instagram Wesley Safadão fatura 28 milhões em leilão de cavalos

Nessa sexta-feira (3), Wesley Safadão movimentou o mundo dos leilões de cavalos com mais faturamentos. O evento do cearense em Garanhuns (PE) acumulou o valor R$ 28,6 milhões com o comércio de animais de raça Quarto de Milha. Conforme divulgado pelas redes oficiais do haras do cantor, o pregão finalizou com uma média de R$ 530 mil por lote. "Aqui agradecemos aos criadores, vendedores, patrocinadores, profissionais e toda nossa equipe que juntos proporcionaram um grande espetáculo", comunicou o empreedimento.



O destaque do haras do cearense, localizando em Aracoiaba (CE), foi um animal ter tido 50% da propriedade comercializado pela cifra de R$ 4,2 milhões: a super produtora Eternal Offling Peju.

Safadão participou do leilão acompanhado da esposa, Thyane Dantas, e dos filhos, e, ao final, agradeceu aos colaborares e participantes do evento.



Para o artista, a paixão pelo cavalo fez com que ele não precisasse mais tomar remédios para lidar com a pressão da carreira. Inclusive, reduziu drasticamente a sua agenda de shows.

No ramo dos leilões desde 2018 em Fortaleza (CE), no Marina Park, o cantor realizou o primeiro pregão de animais do haras que ele possui. Na época, o cearense faturou R$ 12,7 milhões com o comércio da raça Quarto de Milha. O destaque foi o cavalo Don Príncipe Bar, cuja venda dos filhos rendeu ao cantor R$ 2,3 milhões em lances.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho