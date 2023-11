Divulgação/Teleton/SBT A atriz desabafou sobre um de seus medos

A atriz Larissa Manoela revelou em seu perfil no Twitter que adquiriu medo de viajar de avião. Com uma carreira artística em ascensão, a artista precisa realizar o transporte há anos, e começou a driblar isso para que realizasse as viagens com sucesso.



"Bem que dizem que quando a gente vai ficando mais velho vai adquirindo medos que antes a gente não tinha. Eu: avião", publicou.



Além disso, a atriz respondeu os comentários de alguns seguidores e concordou que quando era mais nova, era mais ingênua e não sentia tanto medo.

"Eu simplesmente coloco meu fone de ouvido, dou play nas músicas mais calmas e ativo o cancelamento de ruído. Ajuda a me manter menos tensa. A não ser que a turbulência me atrapalhe", acrescentou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko