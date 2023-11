Gabriel Perline Maiara e Maraisa fizeram o melhor show da primeira noite do Caldas Country Festival





Responsáveis pelo melhor show na primeira noite do Caldas Country Festival, realizada na noite de ontem (3) em Caldas Novas, Goiás, as irmãs Maiara e Maraisa se emocionaram ao dedicar uma fatia generosa da apresentação à amiga Marília Mendonça, que morreu há dois anos em decorrência de um acidente aéreo.







Em determinado momento do show, as gêmeas do sertanejo estenderam os braços e fecharam os olhos, incentivando a plateia a segui-las neste ato, e lembraram do legado da amiga, com quem executaram trabalhos que entraram para a história do gênero musical.

As lágrimas vieram no momento em que as irmãs cantaram Todo Mundo Menos Você, música que fez parte do projeto As Patroas, que fez a dupla viajar o Brasil ao lado de Marília Mendonça. E elas fizeram uma alteração importante na letra original, com uma homenagem à amiga.

"Todo mundo viu e espero que esteja vendo, todo o Brasil e o Caldas Country te reconhecendo. Você só deixou a gente orgulhoso, eternamente aplaudida pelo povo", cantaram Maiara e Maraisa. A letra adaptada entrou no lugar da seguinte estrofe: "Se todo mundo viu, por que você não tá vendo. Todo esse esforço que eu tô fazendo? Pra fazer você se sentir orgulhoso. Pra fazer você se apaixonar de novo".

No vídeo abaixo, captado por este colunista que vos escreve, é possível ver o momento em que Maiara e Maraisa ficam emocionadas com a homenagem à amiga. Veja:

Maiara e Maraisa são hipnotizantes no palco. Fizeram o melhor show da noite de abertura do Caldas Country Festival, com direito a homenagem a Marília Mendonça pic.twitter.com/5hCFEW1Fw0 — Gabriel Perline (@GabPerline) November 4, 2023





Maratona sertaneja



A primeira noite oficial do Caldas Country Festival contou com gigantes da música sertaneja. Abriram a rodada de shows Bruno & Marrone (que circulou pelo local com uma namorada 40 anos mais jovem), seguidos por Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, e encerrado por Claudia Leitte, que se apresentou no trio elétrico do festival.