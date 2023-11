Reprodução/Instagram Jojo Todynho enfrentou situação constrangedora com cartão recusado e expôs a situação no Instagram

Jojo Todynho passou por uma situação nada agradável nessa quarta-feira (1) ao realizar uma compra. A cantora relatou nos Stories do Instagram que teve seu cartão de crédito recusado e que se sentiu envergonhada com a situação. A artista, que é a voz de hits e vencedora do reality de confinamento A Fazenda, contou que para sair do "perrengue chique" precisou pedir ajuda à nutricionista e amiga. "Meu cartão não passou. Por quê? Porque a bonita passa toda hora. Falei pra vocês, parcelado a gente compra até jatinho.", disse.

E seguiu: "A Renata [Branco] está vindo aqui me salvar, porque aqui não aceita pix. O tal do perrengue chique", explicou Jojo no vídeo.





Jojo expôs como se sentiu após não conseguir realizar a compra com o cartão: "Gente, dá uma vergonha que vocês não têm noção. A gente começa a se sentir caloteiro", completou. Por fim, Todynho mostrou a amiga na loja, que veio socorrê-la. "Quem tem mãe, tem tudo", divertiu-se.

Inclusive, essa não é a primeira vez que a famosa passa pelo perrengue. Em agosto, Jojo passou pela mesma situação durante suas férias em Miami. Na ocasião, a cantora compartilhou uma foto da tela da maquinha com a informação "recusado".



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho