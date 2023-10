Reprodução/Instagram Key Alves foi vaiada em premiação ao receber troféu





Key Alves não é uma das figuras mais queridas do meio artístico - e muito menos do esportivo. E a maior prova de que ela coleciona haters por onde passa foi registrada na última terça-feira (24) durante o Prêmio Jovem Brasileiro, quando ela subiu no palco para ganhar o troféu de Melhor Participante de Reality Show. As pessoas no local não entenderam a escolha da ex-jogadora de vôlei e registraram a insatisfação com um coro de vaias à moça.







Foi uma cena absolutamente constrangedora. Todas as pessoas anunciadas como campeãs do evento foram aplaudidas, e alguns nomes causaram mais euforia que outros, como o caso de Pequena Lo , vencedora da categoria Diversidade e Inclusão. Mas a dona do carisma negativo causou efeito contrário e as vaias dominaram o local da premiação.

Key recebeu seu troféu com um sorriso amarelo. Esperava confetes, mas recebeu gritos de protesto. Na verdade, um grupo de fãs dela compareceu ao evento e teve uns rompantes de histeria para tentar abafar os protestos de quem não concordava com o resultado da votação.

Convenhamos que ela está longe de ser uma participante marcante e relevante na história dos realities, e mais provocou ranço do público do que admiração. Mas verdade seja dita: ela foi a mais votada na categoria e ficou com o troféu. Ela conseguiu a façanha de superar os votos de três campeões do BBB: Juliette (BBB 21), Arthur Aguiar (BBB 22) e Amanda Meirelles (sua adversária no BBB 23). Bruna Griphao completava a lista de adversários.

A votação que elegeu Key Alves

A coluna procurou a assessoria do Prêmio Jovem Brasileiro para entender como se deu a escolha de Key Alves como campeã, e nos foi explicado que a ex-BBB simplesmente recebeu o maior número de votos. E a vantagem para seus adversários foi esmagadora, tanto que eles nos enviaram a planilha com os números que cada concorrente obteve no período de votação.

Key recebeu 2.979.397 votos (quase 3 milhões), enquanto o segundo colocado, Arthur Aguiar, registrou apenas 54.500 votos. A terceira posição ficou com Amanda Meirelles 21.339, seguida por Juliette (14.249) e finalizada por Bruna Griphao (5.761).

Reprodução/Globo Key Alves dentro do Big Brother Brasil deste ano

A organização do evento fez questão de frisar que a premiação é legítima e que não há esquemas fraudulentos, como pagamento de propina, para que um participante conquiste o troféu. E todas as pessoas ouvidas pela coluna confirmaram que Key recebeu vaias enquanto esteve no palco para receber o prêmio.

Embora a ex-BBB tenha compartilhado momentos de felicidade nas redes sociais durante o recebimento do troféu, ela optou por não expor que foi vaiada pelo público presente no evento. Que barra...