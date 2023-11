Reprodução/Divulgação Courteney Cox, Jennifer Aniston e Lisa Kudrow em 'Friends'

Após a morte do ator de Friends Matthew Perry, encontrado morto no último sábado (28) em uma banheira de hidromassagem em sua casa, o diretor da primeira temporada do sitcom Jim Burrows revelou mensagens trocadas com o elenco. Os textos em questão são sensíveis e expõem a reação dos colegas de trabalho sobre a notícia.

"Eu enviei mensagem às meninas no dia em que descobrimos", contou ao site Today em entrevista disponibilizada nessa quinta-feira (2). Burrows estava se referindo a Jennifer Aniston, Lisa Kudrow e Courteney Cox, as principais atrizes da série. Segundo o diretor, "elas estavam destruídas" e trataram a perda como a partida de um familiar próximo: "Nosso irmão se foi".

Jim ressaltou a criatividade de Perry no set, além de outras qualidades do ator. "Ele era inventivo na forma de falar uma frase. Enquanto líamos o roteiro em uma mesa, Matthew tinha um jeito de transformar as frases completamente", relembrou.



E seguiu: "Ele era parte da família. E ele é o primeiro a não fazer mais parte da família", continuou, refletindo sobre a morte precoce do amigo. "Ele era muito engraçado. Um pouco desajeitado. Chandler também era meio desajeitado, então era uma união perfeita", pontuou Jim, que também dirigiu o episódio piloto de Friends.

Matthew lidou com o vício em drogas e falou publicamente sobre o caso em seu livro Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. Inclusive, Burrows se disse "orgulhoso" do progresso feito pelo ator, assim como seus outros colegas.



"Estávamos tão orgulhosos dele. Nos últimos anos, ele estava fazendo uma recuperação memorável", o diretor afirmou, antes de reiterar que a morte dele foi "muito triste". "[Matthew deve ser lembrado] como um ator maravilhoso, um homem engraçado e um amigo querido de muitas pessoas", declarou.

A causa da morte de Matthew Perry ainda não foi definida. A autópsia foi realizada, mas o resultado não foi conclusivo. A investigação seguirá após a divulgação de um exame toxicológico, que pode levar meses.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho