Na primeira temporada da saga de fantasia A Roda do Tempo, o telespectador pôde ver a história se repetir e girar, continuamente, em heróis que se tornam lendas e são transmitidos como mitos, filosoficamente, em um "eterno retorno". Desde a útima sexta-feira (1º), o ciclo segue em sua segunda temporada no Prime Video, que disponibilizou os primeiros 3 capítulos da continuação do romance de Brandon Sanderson e Robert Jordan em uma narrativa glorificada pelas cenas de batalhas épicas em um drama cada vez mais envolvente.







Mas um dos maiores desafios da série, definitivamente, é adaptar um drama amado em coro ao longo de seus 14 extensos livros com o risco de aborrecer os fãs ou perder o seu público principal. Inclusive, a preocupação também leva em conta a exigência da audiência: gostamos mais do mesmo porque amamos os clássicos ou queremos algo novo porque tudo está tão "previsível"? Reflexão que, particularmente, está viva no épico extenso A Roda do Tempo.

Em entrevista exclusiva à coluna, Sanaa Hamri, produtora e criadora da série, apresentou um dos novos caminho que a direção deu para continuação do show. "A primeira temporada foi para conhecer os nossos personagens, quais são as suas lutas e como eles lidam com um mundo cada vez mais obscuro. E na segunda temporada, [os personagens] estão espalhados e podem transitar entre diferentes mundos em um perigo maior... Eles conhecem mais personagens", disse.

E prosseguiu: "Então não criamos cenas de ação por ação. Nós acreditamos que criamos a ação pelos personagens e pela história. Temos mais interesse em como eles se sentem e como lutam com isso", explicou.

Quando questionada sobre qual é DNA da franquia, Sanaa acredita que os livros de Jordan e Robert atribuem a marca registrada da produção. "O que eu adoro na narrativa é o ciclo natural do tempo. A fantasia e como lida com o 'padrão' como, por exemplo, as mulheres na série, as Aes Sedai, são as que têm realmente o poder. E os homens são os guardiões que devem dar suporte", pontuou.

Sanaa ainda diz que, para ela, a questão entre o destino e o livre arbítrio também é um dos atrativos da história: "É algo que vivemos no mundo real. Pensamos 'estou destinado a fazer isso ou tenho uma escolha?', 'Como eu posso alterar o fim?', e é isso o que realmente acho bonito da série", declarou.

Marigo Kehoe, produtora executiva da produção do Prime Video, compartilhou sua preocupação para que as decisões sejam tomadas em conjunto. "Estamos seguindo a narrativa do livro com muito cuidado. É uma combinação para que a audiência assista a série e ache interessante e empolgante o bastante", disse.

A trama

Desde o boom da fantasia impulsionado por Game of Thrones , o público tem retornado eternamente a novas sagas, na esperança de capturar a mesma emoção que as narrativas épicas instigam em sua audência. A Roda do Tempo, portanto, volta ao foco após um intervalo de dois anos entre as temporadas em uma história convincente.

A narrativa é ambientada em um mundo onde a magia existe, mas apenas mulheres podem usá-la. A história segue Moiraine (Rosamundo Pike), que compõe a influente organização feminina Aes Sedai e embarca em uma perigosa jornada com cinco jovens homens e mulheres em busca do Dragão Renascido, um ser incrivelmente poderoso.

A mulher acredita que um deles pode ser a reencarnação do indivíduo, a quem as profecias dizem que salvará a humanidade ou a destruirá. A narrativa baseia-se em elementos da cultura e filosofia europeias e asiáticas, especialmente a natureza cíclica do tempo com base no budismo e no hinduísmo.

E é nessa segunda temporada da trama que o público descobre qual jovem é o Dragão Renascido. E então, um exército de mulheres poderosas deve contar com seu poder crescente e loucura invasora para proteger o indivíduo. A reviravolta segue à medida em que a roda gira.

Haverá 3º Temporada?

Sim, haverá! A Roda do Tempo foi renovada para uma terceira temporada antes mesmo da segunda estrear. Apesar de o Prime Video ter anunciado a notícia em 21 de julho desse ano, ainda não há confirmação de estreia.

Houve uma grande lacuna entre as temporadas 1 e 2 de quase dois anos, mas com a 3ª temporada entrando em produção antes mesmo do lançamento da 2ª temporada, certamente esperamos vê-la chegar em um prazo mais rápido.

Confira o trailer da mais recente temporada de A Roda do Tempo!





