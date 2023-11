Reprodução A drag queen desabafou sobre o ocorrido em suas redes sociais

A drag queen Organzza, que está no elenco da primeira temporada do reality show Drag Race Brasil, passou por uma situação para lá de chata na última quarta-feira (1), na festa Watch Party Lindas. A performer vivenciou sua pior apresentação até então e precisou lidar com o desprezo e cara de nojo do público após ser anunciada como vencedora no último episódio da competição.



Em seu Twitter, ela desabafou sobre a situação: "Bom dia! Pra quem? Eu tinha prometido pra mim que não falaria sobre haters (que venho sofrendo antes mesmo da estreia do programa), mas ontem passaram de todos os limites! Então hoje não tem meme, não tem piada, resiliências e nem levar na esportiva, hoje o papo é reto!".



"Existe uma parte da fã base de DRBR que está destinada a me tacar hate nas redes e ontem eles resolveram “ir pras ruas”. Se deram o trabalho de comprar ingresso da Watch Party Lindas e ir lá me xingar, me hostilizar, me intimidar. Algo tão absurdo q nunca imaginei que aconteceria", revelou.

"Ontem tive minha pior apresentação desde que tudo começou, tive que olhar pra pessoas na plateia fazendo cara de nojo e desprezo pra mim, eu vejo, eu sinto! Depois de tudo, na hora da comemoração do meu win, essas pessoas ainda se sentiram no direito de me xingar em alto e bom tom", acrescentou.



"Eu saí do palco derrotada, quis desistir de tudo, pela primeira vez eu chorei e disse 'eu não aguento mais isso!' Errata: eu aguento sim! Aguento há 31 anos e vou continuar aguentando! Essa cabeça nunca mais vai baixar! Agora vocês se preparem pq quem não vai aguentar são vocês!", afirmou.



"Por fim: Eu jamais aceitaria ter uma fã base que tem esse tipo de comportamento dentro e fora da internet. Uma fã base pautada em ódio e em crimes a outras participantes. E quem se isenta de se posicionar é conivente!", concluiu.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko