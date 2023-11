Reprodução/Instagram O atleta entrou para a plataforma de conteúdo adulto

O ex-goleiro espanhol Miguel Guerrero, de 29 anos, já jogou profissionalmente em times como Xerez, Cordova, San Fernando e Vélez, e decidiu direcionar sua carreira para outra área, investindo na produção de conteúdo adulto na plataforma OnlyFans.



O atleta já havia diminuído seu ritmo nos gramados quando entrou para o reality show Ilha da Tentação, e sua entrada no OnlyFans foi motivo de comemoração dos fãs.

"Bem-vindo ao meu OnlyFans! Sou Miguel Guerrero, jogador de futebol, empresário e competidor da Ilha da Tentação. Além disso, sou um agitador do prazer que adora viver dentro da minha liberdade", escreveu em seu perfil.



"Foi uma decisão econômica e motivacional. Meu público é gay e estou aberto a fazer as coisas que eles querem. Você olha para onde quer ir. Tenho a mente muito aberta e dependendo do acordo posso chegar a essa pessoa (...) Cansei de pegar os gols, agora sou eu quem faço os gols", disparou.



Os fãs do ex-goleiro logo se empolgaram com a notícia: "Certíssimo, com toda essa bagagem", "está de parabéns, ó, tapete vermelho para esse deus grego só que espanhol", "com esse boy eu perco tudo", "perfeição", "vem para cá" e "me chama de bola e me agarra", foram alguns dos comentários que recebeu.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko