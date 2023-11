Reprodução/Instagram Flor Fernandez justificou sua ida à casa do dono do SBT

Com medo de ser demitida do SBT por conta da reformulação da programação em 2024 e o fim internamente decretado do Fofocalizando, Flor Fernandez confirmou à coluna que fez uma visita à casa de Silvio Santos na última semana. Mas o objetivo, segundo ela, foi somente para levar um carregamento de queijos para o patrão, e não para pedir que seu emprego fosse mantido em meio às mudanças anunciadas.





"Esse povo é tudo maluco", disse ela, aos risos, logo no início do telefonema. "Eu fui na casa dele só para levar uns queijos. Nem entrei. Entreguei para o segurança, na porta, e fui embora. O Silvio ama os queijos que levo para ele", completou.

Ontem (1º), este colunista que vos escreve compartilhou uma conversa que Flor teve nos últimos dias no setor de maquiagem e cabelo do SBT. Falando em voz alta a quem quisesse ouvir, ela anunciou que iria bater na porta da casa de Silvio Santos para implorar por seu emprego, pois precisa muito dele e não pode ser demitida.

"Imagina, esse povo inventa demais. Faz muito tempo que o Silvio não vai ao SBT, e eu sempre levei queijos para ele, porque uma vez eu levei no SBT e ele adorou. Ele gosta dos queijos daqui da minha região e eu passei a presenteá-lo sempre. Tem gente que dá joias. E eu dou queijos, e ele adora", comentou a apresentadora, que mora na cidade de Montemor, localizada na região metropolitana de Campinas, interior de São Paulo.

É importante frisar que embora Flor tenha negado as falas nos bastidores do SBT, a coluna ouviu exatamente o mesmo relato de diferentes pessoas. E a integrante do Fofocalizando não esconde de ninguém seu medo de perder o emprego, tanto que há poucos dias concedeu uma entrevista ao site Quem expondo exatamente essa insegurança, e frisou que as economias de sua família derreteram com o passar dos anos.

E também faço questão de frisar aqui que Flor sempre foi atenciosa e educada com a coluna. Mas mesmo assim sustentamos as falas de nossas fontes fieis, que vem relatando a apreensão da apresentadora com seu futuro na emissora.

Flor Fernandez começou sua carreira no SBT em 1982, atuando como Bozolinda, no programa do Bozo. Em 1987 se tornou uma das juradas fixas do Show de Calouros, posto que defendeu por quase dez anos. Deixou a emissora em 1996 e foi se aventurar como apresentadora em emissoras do interior de São Paulo e retornou à empresa de Silvio Santos 15 anos depois, em 2011, e lá está até hoje. Ela foi integrada ao elenco do Fofocalizando em 2020.