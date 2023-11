Reprodução/Instagram O youtuber será processado após criticar a confederação

A diretoria da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) irá processar criminalmente o youtuber Felipe Neto após as diversas acusações proferidas pelo empresário. Essa será a terceira ação movida, e outras duas já estão em andamento após acusar a instituição de corrupção.







Na última quarta-feira (1), o youtuber não concordou com a derrota do Botafogo por 4 a 3 contra o Palmeiras no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

"O que o Brasil está presenciando vai ficar nos livros de história. Não é à toa que a CBF está fadada ao seu fim. Uma entidade corrupta. Árbitros safados e mal intencionados. Todo mundo viu hoje. Não tem mais nenhum resquício de vergonha na cara", publicou em seu Twitter.

"CBF está com raiva de ser chamada de entidade corrupta. Não pode chamar a CBF de corrupta. Sua história é de honestidade e bom trabalho, todo mundo ama a CBF no Brasil, jamais q ela pode ser chamada de corrupta", disparou.

Em outra publicação, Felipe Neto criticou ainda mais a instituição. "A CBF não quer q ninguém diga que ela é uma entidade corrupta, ou vai processar criminalmente quem falar (..) CBF: a entidade corrupta que decidiu processar criminalmente quem diz que ela é uma entidade corrupta", acrescentou.

A informação é do colunista Rodrigo Mattos, do UOL, que reforçou que a CBF não vai se manifestar sobre o assunto, mas terá uma nota do congresso da Conmbeol destacando que a entidade não se envolve em escândalos há dois anos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko